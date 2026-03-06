Обережно, вас не знімають! Військових ТЦК, які «забувають» увімкнути камеру, судять: перші вироки

Співробітників територіальних центрів комплектування карають за недбалу службу…

Останні кілька місяців на різних майданчиках Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець повторював одну і ту ж статистику. За його даними, у 2025 році кількість скарг на роботу територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК) зросла у 333 рази порівняно з 2022 роком! У багатьох випадках причина нарікань на дії військових, які виконують мобілізаційні завдання з оповіщення осіб призовного віку, захована вже на етапі їхнього контакту з потенційними військовозобов’язаними.

Запобіжником, який мав би мінімізувати ці конфлікти, мала стати фото- та відеофіксація процесу пред’явлення та перевірки документів із застосуванням відповідних технічних приладів та засобів. Їх застосування з 17 липня 2024 року передбачив так званий мобілізаційний закон, ухвалений навесні 2024 року, і низка похідних від нього рішень уряду.

Тодішній міністр оборони Рустем Умєров затвердив спеціальну інструкцію, як повинні діяти військові ТЦК, фільмуючи на бодікамери чи відеореєстратори заходи оповіщення громадян. Через рік, у серпні 2025-го наступник Умєрова, міністр оборони Денис Шмигаль видав невідкладне доручення, згідно з яким: з 1 вересня 2025 року ТЦК повинні проводити свої рейди «виключно з використанням засобів відеофіксації (нагрудних камер) та дотримання вимог законодавства про їх застосування».

Якщо ж військові, задіяні у мобілізаційних заходах, не дотримуються законодавства, тоді наступає адміністративна відповідальність. Як дослідив «Главком», в Україні суди тепер дійсно часто виписують великі штрафи співробітникам центрів комплектування за недбале ставлення до військової служби в умовах особливого періоду.

Далі – «хіт-парад», складений «Главкомом» із найпоказовіших судових рішень.

Несправні камери? Штраф 17 тис. грн

Торік «Главком» опублікував матеріал про закупівлю бодікамер територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки. Як з’ясувалося, у числі лідерів був Одеський обласний ТЦК, який за 1,11 млн грн закупив 160 нагрудних відеореєстраторів. За іронією долі, як свідчать дані судового реєстру, саме представники ТЦК Одещини найбільше фігурують серед штрафників за недбале ставлення до військової служби.

Приморський райсуд Одеси виписав 17 тис. грн штрафу стрільцю першого відділення охорони взводу охорони. За матеріалами справи, військовослужбовець заступив на чергування і отримав портативний нагрудний відеореєстратор у справному стані. Уже під час здійснення заходів оповіщення, а саме зупинки громадянина, апарат, за версією підсудного, вийшов з ладу з невідомих технічних причин.

Водночас суд спростував аргументи військового ТЦК, наголосивши: на наступну зміну вказаний відеореєстратор було видано іншому співробітнику, який ним користувався. Жодних скарг на некоректну роботу технічного засобу не зафіксовано.

Офіцер відділення рекрутингу та комплектування з Одеси також отримав штраф 17 тис. грн. У вигляді порушення йому інкримінувався неповний запис спілкування з військовозобов’язаним, якого співробітники ТЦК виявили пізно ввечері біля будинку на вулиці Привозна, 14 і доставили до теруправління. У своє виправдання військовий заявив, що під час перевірки документів увімкнув бодікамеру, яка трохи попрацювала і вимкнулася. За його словами, під час чергування бодікамера часто виходить з ладу, буває виключається, а буває взагалі не записує процес перевірки документів у громадян.

Натомість Феміда побачила порушення у діях офіцера відділення рекрутингу, за що передбачено штраф. Ба більше: суд зацитував Статут внутрішньої служби Збройних сил України, згідно з яким «військовослужбовці повинні постійно бути зразком високої культури, скромності й витримки, берегти військову честь, захищати свою й поважати гідність інших людей, зобов’язані завжди пам’ятати, що за їх поведінкою судять не лише про них, а й про Збройні сили України в цілому».

Штраф 17 тис. грн заплатить старший групи оповіщення лейтенант із Одеси. У суді адвокат військового переконував, що його клієнт виконував функції водія, а тому передав відеореєстратор іншому співробітнику ТЦК. Однак напарник не зміг включити пристрій, тому на нього не потрапили кадри спілкування, а потім переслідування та затримання військовозобов’язаного.

У підсумку суд зробив висновок: обов’язок фото- і відеофіксації процесу пред’явлення та перевірки документів покладається на уповноважених осіб ТЦК, яким такі технічні прилади та засоби видані. У конкретному випадку, на думку Феміди, військовослужбовець допустив недбале ставленні до військової служби.

Хаджибейський райcуд Одеси покарав військовослужбовця штрафом у 17 тис. грн за те, що той вийшов у рейд без бодікамери. Ця ситуація мала негативне продовження: на дії співробітників ТЦК надійшла скарга від громадянки стосовно побиття та завдавання ударів по обличчю та голові чоловіка, якого затримали військові. Проте підтвердити чи спростувати вказані факти нічим через службову халатність, яку визнав суд.

За подібних обставин штраф 17 тис. грн одержав і оператор мобілізаційного відділення з Харкова. Він у складі групи оповіщення вийшов на вулицю без бодікамери. Під час перевірки документів співробітники ТЦК натрапили на військовослужбовця військової частини, який у результаті отримав низку травм.

Як з’ясував «Главком», штрафи 17 тис. грн – не межа. Показовим є рішення двох вінницьких судів у справі військовослужбовця другого відділу Тульчинського ТЦК. Військовий отримав 34 тис. грн штрафу за невикористання відеореєстратора під час оповіщення. Апеляційний суд залишив покарання без змін. При цьому звернув увагу на негативну тенденцію, заявивши, що ігнорування вимог нормативно-правових актів та статутів Збройних сил України опосередковано призводить до формування відчуття безкарності та вседозволеності у правопорушників.

«Вказане порушення має очевидний характер та негативно впливає на стан законності і правопорядку в Збройних силах України. Таке ставлення до виконання законів України та інших нормативно-правових актів є неприпустимим, створює передумови до виникнення нових порушень, а тому потребує реагування», – вважає суд.

Щоправда, не всіх порушників у пікселях суди чешуть під один гребінець. Наведемо кілька прикладів, коли Феміда замість великого штрафу застосувала усне зауваження. Отже, суди пробачили: військовослужбовця, який стояв на блокпосту у Конча-Заспі (як пояснив військовий, забув увімкнути відеореєстратор через навантаження на службі); стрільця-санітара третього відділення охорони взводу охорони з Миколаївщини (визнав, що забув включити бодікамеру і запевнив, що у майбутньому це більше не повториться); штаб-сержанта третьої категорії відділення цивільно-військового співробітництва з Полтавщини (несумлінно ставився до своїх обов’язків, пов’язаних із зберіганням, видачою та прийманням портативних відеореєстраторів; повністю визнав вину); водія групи забезпечення заходів цивільно-військового співробітництва з Житомирщини (бодікамера не фільмувала і це «не залежало від його волі», переконував військовий).

Хаос з обліком. Як карають керівників ТЦК?

Крім того, «Главком» помітив певну тенденцію: суди карають і керівництво ТЦК, на яких було оформлено адмінпротоколи. Однак очільникам терцентрів, здебільшого, щастить – Феміда їх шкодує і не виписує драконівські штрафи.

На Волині один із начальників відділу районного ТЦК у званні підполковника відбувся усним зауваженням попри низку порушень. У суді доведено, що жодна група оповіщення не здійснює використання портативних відеореєстраторів, відповідно до вимог інструкції Міноборони. Загальна тривалість відеозаписів за весь день оповіщення складає декілька десятків хвилин. Кожне відео окремо триває від декількох секунд до декількох хвилин.

Інший т.в.о. начальника одного з ТЦК на Волині також отримав усне зауваження за те, що не контролював використання бодікамер і не здійснював жодних заходів реагування.

На Буковині підполковник, якому підпорядковувалися нижчі за званням співробітники ТЦК, не проконтролював, щоб вивантаження відеозаписів з карт пам`яті портативних бодікамер зберігалося на відповідному сервері. Також одна із чотирьох груп оповіщення не була забезпечена бодікамерою, що є порушенням законодавства.

Хоч і старший офіцер визнав вину, однак наголосив: через некомплект особового складу не було призначено відповідальну особу за зберігання відеореєстраторів. А через брак коштів відсутня повна комплектність портативних відео та фото реєстраторів. Феміда його вислухала і оголосила усне зауваження.

Віталій Тараненко, «Главком»