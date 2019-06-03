У Захарівці правоохоронці зупинили нетверезого водія

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Чоловік сів за кермо у стані алкогольного сп’яніння, під час руху врізався у бордюр і з пробитим колесом рушив далі

ВАЗ з механічними пошкодженнями потрапив у поле зору групи реагування патрульної поліції. За кермом знаходився 28-річний місцевий житель з явними ознаками алкогольного сп’яніння.

Про це інформує прес-служба ГУ НП в Одеській області, повідомляє «Главком».

Від проходження медичного огляду чоловік відмовився, втім свою провину визнав. У присутності понятих відносно нього було складено протоколи за ч. 1 ст. 130 (керування в стані алкогольного сп’яніння) та ст. 124 (порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Покарання за скоєне правопорушникові найближчим часом визначить суд.