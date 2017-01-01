Исчезновение субмарины: Аргентина объявила погибшим экипаж из 44 человек

В этом экипаже находилась первая в истории Аргентины женщина-подводник в звании офицера

Военно-морской флот Аргентины объявил погибшими 44-х членов экипажа подводной лодки ARA San Juan, которая пропала без вести две недели назад. Как заявил представитель аргентинского ВМФ, поиски людей, которые могли выжить, окончательно прекращены. Сейчас ВМФ Аргентины сосредоточится на поиске подводной лодки, а не на спасении экипажа. Напомним,



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AFP Субмарина «Сан-Хуан»

В этом экипаже находилась первая в истории Аргентины женщина-подводник в звании офицера

Военно-морской флот Аргентины объявил погибшими 44-х членов экипажа подводной лодки ARA San Juan, которая пропала без вести две недели назад.

Как заявил представитель аргентинского ВМФ, поиски людей, которые могли выжить, окончательно прекращены.

Сейчас ВМФ Аргентины сосредоточится на поиске подводной лодки, а не на спасении экипажа.

Напомним, подводная лодка ВМС Аргентины «Сан-Хуан» перестала выходить на связь 15 ноября при переходе из военно-морской базы Ушуайя в Мар-дель-Плата. В момент последнего сеанса связи экипаж субмарины сообщил об аварии. На борту подводной лодки находились 44 человека. Среди них была Элиана Мария Кравчик - первая в истории Аргентины женщина-подводник в звании офицера.

Через неделю после исчезновения подводной лодки ВМС Аргентины заявили об одиночном взрыве, который может быть связан с субмариной.

Джерело: DW