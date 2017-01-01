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    Избран новый глава Верховного Суда Украины

    Всего на должность председателя Верховного Суда претендовало три судьи
    Председателем нового Верховного Суда избрали судью Валентину Данишевскую. Такое решение было принято в четверг, 30 ноября, во время Пленума Верховного Суда по итогам тайного голосования. Председатель счетной комиссии судья Николай Гимон сообщил, что на голосовании присутствовали 111 судей. Наибольшее количество голосов судей, а именно 67, набрала
    • Сьогодні, 14:15
    • Розсилка

    Всего на должность председателя Верховного Суда претендовало три судьи

    Председателем нового Верховного Суда избрали судью Валентину Данишевскую. Такое решение было принято в четверг, 30 ноября, во время Пленума Верховного Суда по итогам тайного голосования.

    Председатель счетной комиссии судья Николай Гимон сообщил, что на голосовании присутствовали 111 судей. Наибольшее количество голосов судей, а именно 67, набрала судья Данишевская.

    Всего на должность председателя Верховного Суда претендовало три судьи.

    Известно, что Валентина Данишевская ранее работала директором Центра коммерческого права, а также судьей.

    Напомним, новый состав Верховного Суда Украины официально начнет свою работу 15 декабря.

    Ранее Президент Украины Петр Порошенко подписал указ о назначении 114 судей нового Верховного Суда Украины. По словам Порошенко, Верховный Суд впервые сформирован на основе конкурса - открытого и прозрачного.

    Джерело: УНН

    суд
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