Избран новый глава Верховного Суда Украины

Всего на должность председателя Верховного Суда претендовало три судьи

Председателем нового Верховного Суда избрали судью Валентину Данишевскую. Такое решение было принято в четверг, 30 ноября, во время Пленума Верховного Суда по итогам тайного голосования. Председатель счетной комиссии судья Николай Гимон сообщил, что на голосовании присутствовали 111 судей. Наибольшее количество голосов судей, а именно 67, набрала



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Всего на должность председателя Верховного Суда претендовало три судьи

Председателем нового Верховного Суда избрали судью Валентину Данишевскую. Такое решение было принято в четверг, 30 ноября, во время Пленума Верховного Суда по итогам тайного голосования.

Председатель счетной комиссии судья Николай Гимон сообщил, что на голосовании присутствовали 111 судей. Наибольшее количество голосов судей, а именно 67, набрала судья Данишевская.

Всего на должность председателя Верховного Суда претендовало три судьи.

Известно, что Валентина Данишевская ранее работала директором Центра коммерческого права, а также судьей.

Напомним, новый состав Верховного Суда Украины официально начнет свою работу 15 декабря.

Ранее Президент Украины Петр Порошенко подписал указ о назначении 114 судей нового Верховного Суда Украины. По словам Порошенко, Верховный Суд впервые сформирован на основе конкурса - открытого и прозрачного.

Джерело: УНН