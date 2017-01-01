Стало відомо, коли розпочне роботу новий Верховний Суд

Сьогодні мають обрати голову Верховного Суду та його заступника

Новий склад Верховного Суду України офіційно розпочне свою роботу 15 грудня 2017 року. За відповідне рішення проголосували 100 суддів ВС. Суддя-доповідач з цього питання Лариса Рогач запропонувала визначити днем початку роботи суд 15 грудня - до 100-річчя створення Генерального суду Української народної республіки. Як відомо, у Києві



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Сьогодні мають обрати голову Верховного Суду та його заступника

Новий склад Верховного Суду України офіційно розпочне свою роботу 15 грудня 2017 року.

За відповідне рішення проголосували 100 суддів ВС.

Суддя-доповідач з цього питання Лариса Рогач запропонувала визначити днем початку роботи суд 15 грудня - до 100-річчя створення Генерального суду Української народної республіки.

Як відомо, у Києві сьогодні проходить перший Пленум нового Верховного Суду, на якому мають обрати голову та його заступника. У залі зареєструвалося 111 новообраних суддів.

На порядку денному стоять питання визначення дня початку роботи Верховного Суду, обрання голови ВС та його заступника, обрання секретаря Пленуму ВС, затвердження Положення про апарат ВС, структури суду і штатного розпису апарату ВС.

Також на пленумі мають ухвалити стратегію діяльності Верховного Суду.

Нагадаємо, 10 листопада президент видав указ про призначення 114 кандидатів на посади суддів Касаційного господарського, Касаційного адміністративного, Касаційного кримінального, Касаційного цивільного судів у складі Верховного суду, а 11 листопада новопризначені судді склали присягу.

Джерело: Укрінформ