Масштабный теракт в Египте: число жертв возросло до 235

По словам очевидцев, боевики обстреливали скорые, прибывающие за пострадавшими

В результате террористической атаки на мечеть на севере Египта погибли как минимум 235 человек. Об этом сообщает телеканал «Аль-Арабия». Также более ста человек получили ранения. В связи с терактом в стране объявлен трехдневный траур. Напомним, трагедия произошла в мечети, расположенной в населенном пункте Рауда в 40 км от города



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Al-Arabiya

По словам очевидцев, боевики обстреливали скорые, прибывающие за пострадавшими

В результате террористической атаки на мечеть на севере Египта погибли как минимум 235 человек.

Об этом сообщает телеканал «Аль-Арабия».

Также более ста человек получили ранения.

В связи с терактом в стране объявлен трехдневный траур.

Напомним, трагедия произошла в мечети, расположенной в населенном пункте Рауда в 40 км от города Эль-Ариш. Во время пятничной молитвы прогремел взрыв, после которого нападавшие открыли огонь по людям, выбегающим из мечети.

Очевидцы сообщали, что боевики также обстреливали скорые, прибывающие за пострадавшими.

Ответственность за атаку пока не взяла на себя ни одна террористическая группировка.

По информации ТАСС, во всех больницах и госпиталях провинции Северный Синай объявлено чрезвычайное положение. Подразделения армии и полиции проводят операцию по прочесыванию местности.

Джерело: Інтерфакс-Україна