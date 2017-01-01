Разруха на улицах оккупированной Ялты: появились новые фото

На снимках запечатлена одна из центральных улиц города

Ялта, курортная столица Крыма приходит в упадок из-за безразличия оккупационных властей. Об этом пишут в соцсетях местные жители, в подтверждение своих слов, публикуя соотвествующие фото. В частности, на снимках запечатлена одна из центральных улиц Ялты (ул. Московская), которая больше напоминает болото. [GALLERY_BLOCK] Ранее в СМИ



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На снимках запечатлена одна из центральных улиц города

Ялта, курортная столица Крыма приходит в упадок из-за безразличия оккупационных властей.

Об этом пишут в соцсетях местные жители, в подтверждение своих слов, публикуя соотвествующие фото.

В частности, на снимках запечатлена одна из центральных улиц Ялты (ул. Московская), которая больше напоминает болото.

Ранее в СМИ появились фото, сделанные в приморском поселке Песчаное, который расположен недалеко от Симферополя и Бахчисарая. Хотя «бархатный» сезон был в разгаре, в Песчаном ажиотажа не замечалось.

Напомним, в 2017 году на отдых в аннексированный Россией Крым приехали лишь 100 тыс. граждан Украины. При этом на протяжении последних 25 лет Крым принимал 4-4,3 млн туристов из материковой Украины.

Джерело: Сегодня