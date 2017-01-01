В Украине рекордно взлетела цена на сало

Также среди чемпионов подорожания оказались морковь и хлеб

Сало стало «рекордсменом» роста цен с начала года в Украине. Об этом заявил на пресс-конференции член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин. Как сообщает АСН, Пендзин отметил, что с начала года стоимость сала выросла на 67%. Также среди чемпионов подорожания оказались морковь (на 56%) и хлеб (на 20%). «Рост не менее



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Также среди чемпионов подорожания оказались морковь и хлеб

Сало стало «рекордсменом» роста цен с начала года в Украине. Об этом заявил на пресс-конференции член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин.

Как сообщает АСН, Пендзин отметил, что с начала года стоимость сала выросла на 67%.

Также среди чемпионов подорожания оказались морковь (на 56%) и хлеб (на 20%).

«Рост не менее 33% на социально значимые продукты питания», - отметил эксперт.

При этом ни по одному из основных социально значимых продуктов, которые подорожали, не наблюдается дефицит.

Напомним, ранее на украинском рынке стремительно дорожают томаты - цены на эту продукцию достигли рекордных показателей за всю историю независимости Украины.

Рост цен отраслевые эксперты связывают с дефицитом томата на рынке, поскольку большинство комбинатов уже заявили о завершении сезона реализации.