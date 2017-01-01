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    В Украине рекордно взлетела цена на сало

    Также среди чемпионов подорожания оказались морковь и хлеб
    Сало стало «рекордсменом» роста цен с начала года в Украине. Об этом заявил на пресс-конференции член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин. Как сообщает АСН, Пендзин отметил, что с начала года стоимость сала выросла на 67%. Также среди чемпионов подорожания оказались морковь (на 56%) и хлеб (на 20%). «Рост не менее
    • Сьогодні, 18:44
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    Также среди чемпионов подорожания оказались морковь и хлеб

    Сало стало «рекордсменом» роста цен с начала года в Украине. Об этом заявил на пресс-конференции член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин.

    Как сообщает АСН, Пендзин отметил, что с начала года стоимость сала выросла на 67%.

    Также среди чемпионов подорожания оказались морковь (на 56%) и хлеб (на 20%).

    «Рост не менее 33% на социально значимые продукты питания», - отметил эксперт.

    При этом ни по одному из основных социально значимых продуктов, которые подорожали, не наблюдается дефицит.

    Напомним, ранее на украинском рынке стремительно дорожают томаты - цены на эту продукцию достигли рекордных показателей за всю историю независимости Украины.

    Рост цен отраслевые эксперты связывают с дефицитом томата на рынке, поскольку большинство комбинатов уже заявили о завершении сезона реализации.

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