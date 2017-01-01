Кровавые тайны: в «ЛНР» сами признались в военных преступлениях

Пересмотрите страшные видео лета 2014 года

Когда в 2014 году украинские СМИ писали о том, что боевики «ЛНР» намеренно обстреливают Луганск из минометов и специально убивают мирных жителей, чтобы свалить все это потом на «украинских карателей», российская сторона обвиняла нас во лжи. Мол, укроСМИ клепают фейки, постоянно лгут и т.д. Прошло три года, и теперь сами

Пересмотрите страшные видео лета 2014 года

Когда в 2014 году украинские СМИ писали о том, что боевики «ЛНР» намеренно обстреливают Луганск из минометов и специально убивают мирных жителей, чтобы свалить все это потом на «украинских карателей», российская сторона обвиняла нас во лжи. Мол, укроСМИ клепают фейки, постоянно лгут и т.д.

Прошло три года, и теперь сами «ЛНРовцы» не скрывают, что Луганск летом 2014 года действительно обстреливали боевики из батальона «Заря». Как только Плотницкого слили, вскрылась и страшная правда. Теперь называют уже имена и позывные тех людей, которые устраивали эти обстрелы. Видеозапись с признанием одного из боевиков выложена не канале «МГБ ЛНР».

Правда, теперь Плотницкого и его людей называют «украинскими диверсантами», но это полная чушь, которую не стоит воспринимать всерьез. Иначе получается, что Россия сама своими руками поставила во главе «ЛНР» украинского агента и три года его там держала. И убежал «украинский агент» в конце почему-то не в Украину, а в Россию, с которой Украина воюет.

Кстати, интересно, а Козицын, который обстреливал мирных жителей в поселке Белое и сам снимал это на видео, тоже «украинский агент»? Что-то не слышал ничего по этому поводу.

В общем, кровавые тайны 2014 года предсказуемо выплыли на поверхность. И отменить эти признания будет уже невозможно. Члены «ЛНР» сами признались в своих военных преступлениях и сами предали их огласке. Пересмотрите страшные видео лета 2014 года. Особенно те, кто говорил тогда, что «ополченцы не могут обстреливать сами себя»…