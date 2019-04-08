Британка потратила пять лет, чтобы жить, как кукла Барби (фото)



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Салли очень любит, когда ее называют копией куклы Барби

Чтобы стать похожими на Barbie, многие делают пластические операции. Но девушке по имени Салли Оуэн из пригорода Лондона это не понадобилось. 5 лет назад Салли и ее возлюбленный решили полностью преобразить свой дом. Они перекрасили все стены и медель в розовый цвет.

Сама Салли рассказала в интервью газете Derbyshire Live, что с детства обожает розовый. И даже ее любимая певица - Pink. Но одним домом не ограничилось: потом пара перекрасили свой семейный фургон, а потом и машину!

«Все это привлекает внимание, особенно детишек, люди паркуются напротив дома, чтобы сделать фото на его фоне. Помню, раньше даже стучались, чтобы спросить разрешения, а я и не против. Если это делает людей счастливее, то это делает счастливее и меня», - рассказала она в интервью Derbyshire Live.

А еще Салли очень любит, когда ее называют копией куклы Барби. И дело тут не только в любви к розовому цвету: на всех ее вещах сзади нашита надпись Barbie!

Джерело: peopletalk.ru