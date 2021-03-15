Эти девушки перестали стыдиться своей седины и стали счастливыми (фото)

Собрали для вас снимки представительниц прекрасного пола, которые попрощались с краской для волос

Большинству женщин за сорок приходится каждые пару месяцев посещать парикмахерскую, чтобы скрыть первые признаки возрастных изменений — седые волосы. Для многих людей седина — это показатель усталости и тяжелой жизни. Однако красотки из нашего материала решили бросить вызов стандартам общества, доказав, что седые волосы выглядят красиво и очень благородно.

Собрали для вас снимки представительниц прекрасного пола, которые попрощались с краской для волос и обрели счастье и гармонию.

Ранее «Скотч» показывал удивительные татуировки, которые оживают при движении (фото)

Наше тело подвижно, и есть части тела, где при движении рисунок будет искажаться, например, на сгибе руки или ноги.

И некоторые, как раз этим и пользуются, создавая удивительные движущиеся татуировки, которые меняются и оживают, когда человек двигается, открывая свои дополнительные смыслы.