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    Курьез

    Художник создает удивительные татуировки, которые оживают при движении (фото)

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    Художник создает удивительные татуировки, которые оживают при движении (фото)

    Рисунки открывают свои новые смыслы

    Тем, кто желает сделать татуировку, важно учитывать, что место, где она будет располагаться, нужно выбирать не только по критерию «хочется здесь». Наше тело подвижно, и есть части тела, где при движении рисунок будет искажаться, например, на сгибе руки или ноги.

    И некоторые, как раз этим и пользуются, создавая удивительные движущиеся татуировки, которые меняются и оживают, когда человек двигается, открывая свои дополнительные смыслы.

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    Художник создает удивительные татуировки, которые оживают при движении (фото)
    Художник создает удивительные татуировки, которые оживают при движении (фото)
    Художник создает удивительные татуировки, которые оживают при движении (фото)
    Художник создает удивительные татуировки, которые оживают при движении (фото)
    Художник создает удивительные татуировки, которые оживают при движении (фото)
    Художник создает удивительные татуировки, которые оживают при движении (фото)
    Художник создает удивительные татуировки, которые оживают при движении (фото)
    Художник создает удивительные татуировки, которые оживают при движении (фото)
    Художник создает удивительные татуировки, которые оживают при движении (фото)
    Художник создает удивительные татуировки, которые оживают при движении (фото)
    Художник создает удивительные татуировки, которые оживают при движении (фото)
    Художник создает удивительные татуировки, которые оживают при движении (фото)
    Художник создает удивительные татуировки, которые оживают при движении (фото)
    Художник создает удивительные татуировки, которые оживают при движении (фото)
    Художник создает удивительные татуировки, которые оживают при движении (фото)
    Художник создает удивительные татуировки, которые оживают при движении (фото)

    Ранее «Скотч» показывал впечатляющие фото немецкой пенсионерки, которая набила первое тату в 50 и потом не смогла остановиться.

    Все началось в 2015 году, когда Кирстен, проработавшая таксистом огромную часть жизни, решила сделать свою первую татуировку, чтобы «добавить немного цвета». С того момента одна маленькая наколка переросла в настоящую одержимость. Всего за пять лет тело женщины превратилось в холст, расписанный тату.

     Читайте также: Девушку травили в школе за необычную внешность. Теперь она зарабатывает почти миллион в месяц
    Теги: татуировка шутки курьез
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