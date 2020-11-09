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    Курьез

    Эти наглые люди могли бы стать чемпионами мира по свинству (фото)

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    Эти наглые люди могли бы стать чемпионами мира по свинству (фото)

    «Усталость — не повод портить другим людям поездку», - комментируют фото пользователи сети

    «Ваша свобода заканчивается там, где начинается свобода другого человека», — об этом стоит рассказать эгоистичным людям из нашего материала, ведь их поведение в общественных местах оставляет желать лучшего.

    Собрали для вас снимки личностей, наглость которых не знает границ. Смотрите и запоминайте, как себя нельзя вести ни при каких обстоятельствах!

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    Эти наглые люди могли бы стать чемпионами мира по свинству (фото)
    Эти наглые люди могли бы стать чемпионами мира по свинству (фото)
    Эти наглые люди могли бы стать чемпионами мира по свинству (фото)
    Эти наглые люди могли бы стать чемпионами мира по свинству (фото)
    Эти наглые люди могли бы стать чемпионами мира по свинству (фото)
    Эти наглые люди могли бы стать чемпионами мира по свинству (фото)
    Эти наглые люди могли бы стать чемпионами мира по свинству (фото)
    Эти наглые люди могли бы стать чемпионами мира по свинству (фото)
    Эти наглые люди могли бы стать чемпионами мира по свинству (фото)
    Эти наглые люди могли бы стать чемпионами мира по свинству (фото)
    Эти наглые люди могли бы стать чемпионами мира по свинству (фото)
    Эти наглые люди могли бы стать чемпионами мира по свинству (фото)
    Эти наглые люди могли бы стать чемпионами мира по свинству (фото)
    Эти наглые люди могли бы стать чемпионами мира по свинству (фото)

    «Усталость — не повод портить другим людям поездку», «Люди, очнитесь, кораллы — не растения, а живые организмы. Это все равно, если бы вы пытались высечь свое имя на спине у собаки», «Мой курьер — ужасный человек», - комментируют фото пользователи сети.

    Ранее «Скотч» сообщал, что врач и телеведущий Евгений Комаровский назвал главную странность коронавируса, которая его больше всего пугает.

    Специалист рассказал, что постоянно сталкивается с ситуацией, когда у людей с явными и не вызывающими никаких сомнений симптомами коронавируса тесты показывают отрицательный результат.

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    шутки курьез
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