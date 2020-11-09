Эти наглые люди могли бы стать чемпионами мира по свинству (фото)

«Усталость — не повод портить другим людям поездку», - комментируют фото пользователи сети

«Ваша свобода заканчивается там, где начинается свобода другого человека», — об этом стоит рассказать эгоистичным людям из нашего материала, ведь их поведение в общественных местах оставляет желать лучшего.

Собрали для вас снимки личностей, наглость которых не знает границ. Смотрите и запоминайте, как себя нельзя вести ни при каких обстоятельствах!

«Усталость — не повод портить другим людям поездку», «Люди, очнитесь, кораллы — не растения, а живые организмы. Это все равно, если бы вы пытались высечь свое имя на спине у собаки», «Мой курьер — ужасный человек», - комментируют фото пользователи сети.

Ранее «Скотч» сообщал, что врач и телеведущий Евгений Комаровский назвал главную странность коронавируса, которая его больше всего пугает.

Специалист рассказал, что постоянно сталкивается с ситуацией, когда у людей с явными и не вызывающими никаких сомнений симптомами коронавируса тесты показывают отрицательный результат.