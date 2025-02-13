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Фітнес-блогер з'їв 1000 курячих яєць за місяць: чим закінчився експеримент

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Джозеф Еверетт, який живе в Токіо, вирішив з’їсти 1000 яєць протягом місяця
фото:dailymail.co.uk

Джозеф Еверетт з'їв 1000 яєць за місяць, і це різко змінило його організм

У Японії фітнес-блогер за місяць з'їв 1000 курячих яєць та розповів, як це вплинуло на його організм. Про це пише Daily Mail.

Джозеф Еверетт, мешканець Токіо, вирішив провести незвичайний експеримент: протягом місяця він з'їдав по 30 яєць на день, щоб перевірити, наскільки ефективною є така дієта для нарощування м'язової маси. Результати виявилися вражаючими: він набрав 6 кг м'язів та покращив свою фізичну форму.

Фітнес-блогер з'їв 1000 курячих яєць за місяць: чим закінчився експеримент фото 1

Еверетт, який не є професійним важкоатлетом, але регулярно займається фітнесом, розпочав експеримент із вимірювання ваги та аналізів крові. Його «дієта» включала омлети, смузі, сирі яйця з рисом, а також невеликі порції яловичини, йогурту, фруктів та меду. У середньому він споживав від 3300 до 3700 калорій на день, що значно перевищує рекомендовану норму для чоловіків.

Відомо, що яйця є хорошим джерелом білка, необхідного для нарощування м’язів. Вони також містять багато вітамінів і мінералів, включаючи кальцій, залізо, цинк і калій, що зміцнює кісткову тканину. Еверетт сказав: «30 яєць дають мені 190 грамів білка, мою добову норму вітаміну А, 120% мого вітаміну D, тонни вітамінів групи В».

За даними Національної служби охорони здоров’я Британії, дорослі чоловіки не повинні вживати більше 30 г насичених жирів на день через ризик збільшення ваги та захворювань, пов’язаних із ожирінням, таких як захворювання серця.

До кінця місяця Еверетт не тільки набрав м'язову масу, але й покращив свої результати у піднятті штанги, становій тязі, присіданнях та жимі лежачи. Аналізи крові показали, що рівень «поганого» холестерину залишився практично незмінним, а рівень «хорошого» холестерину зріс. Також знизився рівень тригліцеридів – небезпечних жирів, пов'язаних із ризиком інсульту та серцевих захворювань.

Проте експеримент не обійшовся без труднощів. На 20-й день, після шести днів вживання сирих яєць, у Еверетта почалися проблеми із травленням, включаючи запори та спазми. Він зв'язав це з інгібітором трипсину, речовиною, що міститься в сирих яйцях, і перейшов на приготовані яєчні білки, що покращило його стан.

Джозеф вважає, що такий підхід може бути корисним для набору маси, але попереджає про можливі ризики, пов'язані з високим споживанням холестерину та насичених жирів.

Теги: здоров'я спорт харчування фітнес дієта блогер Daily Mail

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