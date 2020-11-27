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    Курьез

    Как бы выглядели Барби и Кен, если б жили в советской коммуналке (фото)

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    Как бы выглядели Барби и Кен, если б жили в советской коммуналке (фото)

    Получились очень правдоподобные и аутентичные снимки

    Фотограф Лара Вычужанина увлекается созданием миниатюрных сцен, в которых главную роль играют знаменитые куклы — Барби и Кен. Недавно автор опубликовала новые работы, в которых гламурная Барби и ее бойфренд предстали жителями советской коммунальной квартиры.

    Получились очень правдоподобные и аутентичные снимки. Давайте посмотрим!

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    Как бы выглядели Барби и Кен, если б жили в советской коммуналке (фото)
    Как бы выглядели Барби и Кен, если б жили в советской коммуналке (фото)
    Как бы выглядели Барби и Кен, если б жили в советской коммуналке (фото)
    Как бы выглядели Барби и Кен, если б жили в советской коммуналке (фото)
    Как бы выглядели Барби и Кен, если б жили в советской коммуналке (фото)
    Как бы выглядели Барби и Кен, если б жили в советской коммуналке (фото)
    Как бы выглядели Барби и Кен, если б жили в советской коммуналке (фото)
    Как бы выглядели Барби и Кен, если б жили в советской коммуналке (фото)
    Как бы выглядели Барби и Кен, если б жили в советской коммуналке (фото)
    Как бы выглядели Барби и Кен, если б жили в советской коммуналке (фото)

    Ранее «Скотч» рассказывал, как известный певец Александр Пономарев рассказал, как поймал на измене бывшую жену.

    Тот непростой период певец очень тяжело переживал, потому что рушилась его семья. И он даже попробовал простить измену, чтобы сохранить отношения. Но не вышло. По словам Александра Пономарева, любимая женщина снова ему изменила.

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    Теги: фотография шутки курьез
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