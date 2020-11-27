Как бы выглядели Барби и Кен, если б жили в советской коммуналке (фото)

Получились очень правдоподобные и аутентичные снимки

Фотограф Лара Вычужанина увлекается созданием миниатюрных сцен, в которых главную роль играют знаменитые куклы — Барби и Кен. Недавно автор опубликовала новые работы, в которых гламурная Барби и ее бойфренд предстали жителями советской коммунальной квартиры.

Получились очень правдоподобные и аутентичные снимки. Давайте посмотрим!

Ранее «Скотч» рассказывал, как известный певец Александр Пономарев рассказал, как поймал на измене бывшую жену.

Тот непростой период певец очень тяжело переживал, потому что рушилась его семья. И он даже попробовал простить измену, чтобы сохранить отношения. Но не вышло. По словам Александра Пономарева, любимая женщина снова ему изменила.