Когда поход на барахолку закончился необычными открытиями. Курьезные фото

Подборка забавных артефактов с барахолок

Что для одного мусор, то для другого – ценный мусор! Или даже не мусор, а очень полезная штуковина-ерундовина, названия которой мы все равно никогда не узнаем. Да и не важно, в общем-то, главное – заполучить сей противоречивый артефакт!

А там видно будет. Барахолки, блошиные рыки и всякие гаражные распродажи — это как раз те места, где такого добра просто завались. Только и успевай выхватывать.

Ранее «Скотч» сообщал, что экс-супруг Ани Лорак засветил свою новую пассию (фото).

Пара вместе посетила свадьбу друзей во Львове. Соответствующие фото и видео мужчина запостил в своих Instagram-stories. Так, счастливые влюбленные улыбаясь позировали на камеру.

Заметим, 31 января в 2019 году певица Ани Лорак официально развелась с Муратом. Поводом для такого решения звезды стали многочисленные измены мужа.