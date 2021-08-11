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    Когда поход на барахолку закончился необычными открытиями. Курьезные фото

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    Когда поход на барахолку закончился необычными открытиями. Курьезные фото

    Подборка забавных артефактов с барахолок

    Что для одного мусор, то для другого – ценный мусор! Или даже не мусор, а очень полезная штуковина-ерундовина, названия которой мы все равно никогда не узнаем. Да и не важно, в общем-то, главное – заполучить сей противоречивый артефакт!

    А там видно будет. Барахолки, блошиные рыки и всякие гаражные распродажи — это как раз те места, где такого добра просто завались. Только и успевай выхватывать.

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    Когда поход на барахолку закончился необычными открытиями. Курьезные фото
    Когда поход на барахолку закончился необычными открытиями. Курьезные фото
    Когда поход на барахолку закончился необычными открытиями. Курьезные фото
    Когда поход на барахолку закончился необычными открытиями. Курьезные фото
    Когда поход на барахолку закончился необычными открытиями. Курьезные фото
    Когда поход на барахолку закончился необычными открытиями. Курьезные фото
    Когда поход на барахолку закончился необычными открытиями. Курьезные фото
    Когда поход на барахолку закончился необычными открытиями. Курьезные фото
    Когда поход на барахолку закончился необычными открытиями. Курьезные фото
    Когда поход на барахолку закончился необычными открытиями. Курьезные фото
    Когда поход на барахолку закончился необычными открытиями. Курьезные фото
    Когда поход на барахолку закончился необычными открытиями. Курьезные фото
    Когда поход на барахолку закончился необычными открытиями. Курьезные фото

    Ранее «Скотч» сообщал, что экс-супруг Ани Лорак засветил свою новую пассию (фото).

    Пара вместе посетила свадьбу друзей во Львове. Соответствующие фото и видео мужчина запостил в своих Instagram-stories. Так, счастливые влюбленные улыбаясь позировали на камеру.

    Заметим, 31 января в 2019 году певица Ани Лорак официально развелась с Муратом. Поводом для такого решения звезды стали многочисленные измены мужа.

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    Теги: шутки курьез
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    Когда поход на барахолку закончился необычными открытиями. Курьезные фото