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    Экс-супруг Ани Лорак засветил свою новую пассию (фото)

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    Певица Ани Лорак - Экс-супруг Ани Лорак засветил свою новую пассию (фото)
    Певица Ани Лорак
    instagram.com/muratnalca/

    Похоже, пара возобновила отношения

    Бывший муж певицы Ани Лорак, турецкий бизнесмен Мурат Налчаджиоглу после слухов о воссоединении с экс-женой засветился со своей девушкой Лилией.

    Пара вместе посетила свадьбу друзей во Львове. Соответствующие фото и видео мужчина запостил в своих Instagram-stories. Так, счастливые влюбленные улыбаясь позировали на камеру.

    Заметим, 31 января в 2019 году певица Ани Лорак официально развелась с Муратом. Поводом для такого решения звезды стали многочисленные измены мужа. Однако к июлю 2018-го слухи о похождениях Мурата так и оставались слухами. А в июле в Сеть попало видеодоказательство того, что Налчаджиоглу все же изменил. В ролике Мурат обнимал и гладил загадочную брюнетку в своем ресторане в Киеве.

    instagram.com/muratnalca/
    instagram.com/muratnalca/

    Впоследствии Мурат закрутил роман с копией звезды, визажистка по имени Лилия. Со своей стороны, Лорак встречалась с бывшим мужем TAYANNA, 27-летним саундпродюсером Black Star Егором Глебовым. Впрочем, отношения не были долговременными. А недавно и Налчаджиоглу удалил все фотографии с Лилией в своем фотоблоге.

    Ранее «Скотч» сообщал, что звезду фильма «В бой идут одни старики» обвинили в сексуальных домогательствах.

    Сценарист Богдан собрал истории девушек, которые якобы стали жертвами Владимира Талашко. Они утверждают, что кинозвезда и педагог театрального вуза под разными предлогами приглашал их к себе домой, фотографировал обнаженными и предлагал алкоголь. Те же были слишком молодыми и наивными, чтобы заблаговременно понять, чем может завершиться такой визит.

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    Теги: знаменитости Ани Лорак певица
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    Экс-супруг Ани Лорак засветил свою новую пассию (фото)