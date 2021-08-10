Экс-супруг Ани Лорак засветил свою новую пассию (фото)

Похоже, пара возобновила отношения

Бывший муж певицы Ани Лорак, турецкий бизнесмен Мурат Налчаджиоглу после слухов о воссоединении с экс-женой засветился со своей девушкой Лилией.

Пара вместе посетила свадьбу друзей во Львове. Соответствующие фото и видео мужчина запостил в своих Instagram-stories. Так, счастливые влюбленные улыбаясь позировали на камеру.

Заметим, 31 января в 2019 году певица Ани Лорак официально развелась с Муратом. Поводом для такого решения звезды стали многочисленные измены мужа. Однако к июлю 2018-го слухи о похождениях Мурата так и оставались слухами. А в июле в Сеть попало видеодоказательство того, что Налчаджиоглу все же изменил. В ролике Мурат обнимал и гладил загадочную брюнетку в своем ресторане в Киеве.

instagram.com/muratnalca/

Впоследствии Мурат закрутил роман с копией звезды, визажистка по имени Лилия. Со своей стороны, Лорак встречалась с бывшим мужем TAYANNA, 27-летним саундпродюсером Black Star Егором Глебовым. Впрочем, отношения не были долговременными. А недавно и Налчаджиоглу удалил все фотографии с Лилией в своем фотоблоге.

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