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    Курьез

    Кот покусал хозяина за фальшивое исполнение песни группы Queen (видео)

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    В сети набирает популярность смешное видео с участием домашнего питомца по кличке Харви

    Обычный домашний кот по кличке Харви стал настоящей интернет-звездой. Славу домашнему питомцу принес его владелец, ну и конечно, необычное поведение самого животного.

    Смешное видео с котом разместил в Сети пользователь Грег Молик. На кадрах ролика хозяин Харви, уютно устроившись на своей кровати, громко и с чувством распевает композицию Фредди Меркьюри «Under Pressure», а четвероногий любимец за ним внимательно наблюдает.

    Мужчина не всегда попадает в ноты. В итоге кот - фанат группы Queen, явно обладающий более развитым музыкальным слухом, с возмущенным видом бросается к хозяину и начинает яростно, хотя и бережно, грызть его руку.

    «Харви кусает меня, чтобы заставить прекратить пение», – подписал Грег свой ролик.

    Число просмотров видео на YouTube всего за сутки приблизилось к ста тысячам и быстро продолжает расти. Публикация собрала множество откликов, в которых граждане по большей части поддерживают поступок кота.

     

    кот YouTube
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