Лондонские пожарные обвинили создателей «Свинки Пеппы» в сексизме



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Слово «fireman» - пожарный, прозвучавшее в детском мультфильме, мужского рода, что мешает женщинам идти в профессию по мнению Лондонской бригады пожарных

Лондонская пожарная бригада раскритиковала эпизод мультсериала «Свинка Пеппа» за то, что дети слышат слово «Fireman» (пожарный). Им обычно называют мужчин, поэтому пожарная бригада посчитала неуместным называть словом «fireman» маму главной героини, которая в конце спасла семью от огня. К тому же, по мнению Лондонской пожарной бригады, частое употребление «fireman» закрепляет гендерный стереотип, что пожарными могут быть только мужчины.

Сейчас в Великобритании проходит программа «Противопожарный сексизм», который помогает женщинам выбрать «мужскую профессию» и не бояться осуждения. По данным Лондонской пожарной бригады, в столице работают 354 женщины и 5000 мужчин, то есть женщин-пожарных всего 7%.