На что готовы пойти блогеры ради идеальных снимков: курьезные примеры



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Теперь вы будете знать, как порой глупо выглядите со стороны

Instagram-аккаунт под названием «Инфлюенсеры в естественной среде обитания» собирает веселые фото и видеоролики, на которых запечатлены примеры того, на что готовы пойти различные блогеры для создания крутых снимков для соцсетей. За две недели существования на профиль подписалось более 500 тысяч людей, которые в каждой публикации узнают себя или своих знакомых.

Теперь вы будете знать, как порой глупо выглядите со стороны, когда пытаетесь сделать очередное фото в Instagram.

«Модель и ее четыре помощника устроили съемку на пешеходном переходе в Нью-Йорке», «Серьезная причина завести ребенка», «Настоящая подруга ради тебя и в огонь, и в воду, и в мусорный ящик», «Бедный отец играет роль лестницы для шикарного фото дочки», «Идеальные парни выглядят так», «Эх, а успех был близок», - комментируют фото пользователи сети.

Ранее «Скотч» рассказывал о коте, который прославился на весь мир благодаря привычке нарушать правила.

Чтобы наглядно показать бунтарскую натуру хозяйка начала фотографировать его каждый раз, когда тот делает что-то запрещенное. Девушка поделилась снимками на сайте Imgur. За несколько часов наглый кот набрал более 200 тысяч просмотров и покорил пользователей Сети.