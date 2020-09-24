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    Курьез

    На что готовы пойти блогеры ради идеальных снимков: курьезные примеры

    • Розсилка
    На что готовы пойти блогеры ради идеальных снимков: курьезные примеры

    Теперь вы будете знать, как порой глупо выглядите со стороны

    Instagram-аккаунт под названием «Инфлюенсеры в естественной среде обитания» собирает веселые фото и видеоролики, на которых запечатлены примеры того, на что готовы пойти различные блогеры для создания крутых снимков для соцсетей. За две недели существования на профиль подписалось более 500 тысяч людей, которые в каждой публикации узнают себя или своих знакомых.

    Теперь вы будете знать, как порой глупо выглядите со стороны, когда пытаетесь сделать очередное фото в Instagram.

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    На что готовы пойти блогеры ради идеальных снимков: курьезные примеры
    На что готовы пойти блогеры ради идеальных снимков: курьезные примеры
    На что готовы пойти блогеры ради идеальных снимков: курьезные примеры
    На что готовы пойти блогеры ради идеальных снимков: курьезные примеры
    На что готовы пойти блогеры ради идеальных снимков: курьезные примеры
    На что готовы пойти блогеры ради идеальных снимков: курьезные примеры
    На что готовы пойти блогеры ради идеальных снимков: курьезные примеры
    На что готовы пойти блогеры ради идеальных снимков: курьезные примеры

    «Модель и ее четыре помощника устроили съемку на пешеходном переходе в Нью-Йорке», «Серьезная причина завести ребенка», «Настоящая подруга ради тебя и в огонь, и в воду, и в мусорный ящик», «Бедный отец играет роль лестницы для шикарного фото дочки», «Идеальные парни выглядят так», «Эх, а успех был близок», - комментируют фото пользователи сети.

    Ранее «Скотч» рассказывал о коте, который прославился на весь мир благодаря привычке нарушать правила.

    Чтобы наглядно показать бунтарскую натуру хозяйка начала фотографировать его каждый раз, когда тот делает что-то запрещенное. Девушка поделилась снимками на сайте Imgur. За несколько часов наглый кот набрал более 200 тысяч просмотров и покорил пользователей Сети.

     Читайте также: Эти животные показали всем свою негодяйскую сторону: курьезные фото
    кот Instagram животные
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