Пасажир зірвав політ через відсутність улюбленої страви у літаку

За даними видання, причиною неадекватної поведінки 40-річного чоловіка стала відсутність бажаної страви в меню

Рейс американської авіакомпанії American Airlines, що прямував з нью-йоркського аеропорту імені Джона Ф.Кеннеді до Мілана, був змушений повернутися в аеропорт вильоту через витівку, влаштовану одним із пасажирів. Інцидент стався над Атлантичним океаном, коли повітряне судно вже кілька годин перебувало у повітрі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на New York Post.

За даними видання, причиною неадекватної поведінки 40-річного чоловіка стала відсутність бажаної страви в меню.

На борту літака, де перебували близько 300 пасажирів, не було повітряного маршала, який міг би втихомирити агресивного чоловіка. Розгублені бортпровідники звернулися до пасажирів із проханням допомогти, запитавши, чи є серед них поліцейські чи військовослужбовці.

Пілот, оцінивши серйозність ситуації, вирішив повернути літак до аеропорту вильоту. Вимушена посадка була здійснена о 03:30 за місцевим часом. Пасажирам довелося провести ніч в аеропорту, перш ніж вони змогли вилетіти до Мілана близько 11:00 наступного дня.

Федеральне управління цивільної авіації США (FAA) вже розпочало розслідування інциденту.