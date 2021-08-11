Подборка чудаковатых изобретений прошлых лет, которым не удалось стать частью нашей жизни

Понятие роскоши во все времена было разным. Вот, например, газонокосилка с кондиционером, 1950-е

Не труд сделал из обезьяны человека, а навык создавать инструменты труда. Тот же ослик, будучи запряжен в колесный механизм, может ходить по кругу и выкачивать воду или перемалывать зерно, но умней от этого не станет.

А вот тот, кто придумал и сделал сам механизм, породил племя изобретателей, мыслителей и инженеров. Они сотворили многое, но мало что на самом деле оказалось востребованным.

Ранее «Скотч» сообщал, что экс-супруг Ани Лорак засветил свою новую пассию.

Пара вместе посетила свадьбу друзей во Львове. Соответствующие фото и видео мужчина запостил в своих Instagram-stories. Так, счастливые влюбленные улыбаясь позировали на камеру.

Заметим, 31 января в 2019 году певица Ани Лорак официально развелась с Муратом. Поводом для такого решения звезды стали многочисленные измены мужа.