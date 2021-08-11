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    Подборка чудаковатых изобретений прошлых лет, которым не удалось стать частью нашей жизни

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    Подборка чудаковатых изобретений прошлых лет, которым не удалось стать частью нашей жизни

    Понятие роскоши во все времена было разным. Вот, например, газонокосилка с кондиционером, 1950-е

    Не труд сделал из обезьяны человека, а навык создавать инструменты труда. Тот же ослик, будучи запряжен в колесный механизм, может ходить по кругу и выкачивать воду или перемалывать зерно, но умней от этого не станет.

    А вот тот, кто придумал и сделал сам механизм, породил племя изобретателей, мыслителей и инженеров. Они сотворили многое, но мало что на самом деле оказалось востребованным.

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    на весь екран згорнути
    Внутри этой шляпы расположен радиоприемник, с антеннами и рупором для воспроизведения музыки
    Это не очки виртуальной реальности, а концепт очков с телевизором. Так сказать, эффект присутствия, 1987 год
    Концепт электромобиля, 1942 год. Да, идея авто на электротяге появилась очень давно.
    Подборка чудаковатых изобретений прошлых лет, которым не удалось стать частью нашей жизни
    Понятие роскоши во все времена было разным. Вот, например, газонокосилка с кондиционером, 1950-е
    Хьюго Гернсбека иногда называют отцом научной фантастики, хотя он никогда не писал научно-фантастических романов. Зато он придумывал очень диковинные изобретения. Вот, например, в 1920 году он придумал шлем “Изолятор”, который должен был заглушать все звуки.

    Ранее «Скотч» сообщал, что экс-супруг Ани Лорак засветил свою новую пассию.

    Пара вместе посетила свадьбу друзей во Львове. Соответствующие фото и видео мужчина запостил в своих Instagram-stories. Так, счастливые влюбленные улыбаясь позировали на камеру.

    Заметим, 31 января в 2019 году певица Ани Лорак официально развелась с Муратом. Поводом для такого решения звезды стали многочисленные измены мужа.

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    Теги: фотография шутки курьез
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    Подборка чудаковатых изобретений прошлых лет, которым не удалось стать частью нашей жизни