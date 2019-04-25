Российские пранкеры позвонили Макрону от имени Зеленского
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Розсилка
Зеленский встречался с Макроном 12 апреля в Париже
Российские пранкеры Вован и Лексус позвонили президенту Франции Эмануэлю Макрона от имени победителя президентских выборов в Украине Владимира Зеленского.
Об этом сообщает агентство Reuters.
15-минутный разговор 24 апреля опубликовали в YouTube. Точное время, когда произошел звонок, неизвестный.
Один из пранкеров, выдававший себя за Зеленского, пошутил, что победа в 73% голосов напоминает результаты выборов в России, когда побеждал Владимир Путин.
В ответ собеседник, голос которого, как отмечает агентство, похожий на Макрона, шутливо заметил, что Украина не была похожа на Россию крайней мере в одном: «Вы еще не бросили всех соперников в тюрьму».
В администрации Макрона отказались комментировать Reuters видео, сказав, что ни подтверждают, ни отрицают подлинность записи.
Вован и Лексус - известные российские пранкеры, жертвами которых становились многие известные люди и мировые политики.