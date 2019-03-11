В Британии кот-клептоман украл у молочника деньги и принес домой



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото unsplash / @bilalkamal16

Тео не удалось полакомиться сливками, но он утащил у молочника деньги

Кот-клептоман, известный всем соседям в округе своей привычкой красть всякий хлам, принес домой 25,7 фунтов (890 грн) наличными.

Кот по кличке Тео известен жителям английского города Ипсвич своим пристрастием к кражам рождественских украшений и игрушек. Его хозяйке Рейчел Друэ часто приходится искать владельцев игрушек и возвращать награбленное котом.

И вот, Тео наконец принес деньги. Восьмилетний метис сиамского кота утащил деньги, оставленные покупателем молочнику в соседней продуктовой лавке.

Рейчел Друэ вместе с семьей перебрались недавно на новое место жительства и надеялись, что кот оставил дурную привычку.

Однако кот не то что не бросил воровство, а, можно сказать, вышел на новый уровень, утащив с прилавка пакетик с деньгами.

К счастью, в пакетике была записка с адресом, и муж Рейчел Друэ Пол Эдвардс смог вернуть покупателю украденные котом деньги.