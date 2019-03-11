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    Курьез

    В Британии кот-клептоман украл у молочника деньги и принес домой

    • Розсилка
    Фото unsplash / @bilalkamal16 - В Британии кот-клептоман украл у молочника деньги и принес домой
    Фото unsplash / @bilalkamal16

    Тео не удалось полакомиться сливками, но он утащил у молочника деньги

    Кот-клептоман, известный всем соседям в округе своей привычкой красть всякий хлам, принес домой 25,7 фунтов (890 грн) наличными.

    Кот по кличке Тео известен жителям английского города Ипсвич своим пристрастием к кражам рождественских украшений и игрушек. Его хозяйке Рейчел Друэ часто приходится искать владельцев игрушек и возвращать награбленное котом.

    И вот, Тео наконец принес деньги. Восьмилетний метис сиамского кота утащил деньги, оставленные покупателем молочнику в соседней продуктовой лавке.

    Рейчел Друэ вместе с семьей перебрались недавно на новое место жительства и надеялись, что кот оставил дурную привычку.

    Однако кот не то что не бросил воровство, а, можно сказать, вышел на новый уровень, утащив с прилавка пакетик с деньгами.

    К счастью, в пакетике была записка с адресом, и муж Рейчел Друэ Пол Эдвардс смог вернуть покупателю украденные котом деньги.

    деньги кот
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