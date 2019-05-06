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    Курьез

    В новой серии «Игры престолов» в кадр попал стаканчик из «Старбакса»

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    В новой серии «Игры престолов» в кадр попал стаканчик из «Старбакса»

    Создатели культовой телесаги позаботились про фан-сервис в новом эпизоде

    В минувшей серии «Игры престолов» произошел один забавный случай. Наиболее внимательные и дотошные зрители обратили внимание на стаканчик из «Старбакса», который попал в финальный монтаж серии. После смены плана стаканчик пропадает.

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    В новой серии «Игры престолов» в кадр попал стаканчик из «Старбакса»
    В новой серии «Игры престолов» в кадр попал стаканчик из «Старбакса»

    Само собой, редкий для сериала ляп сразу же стал мемом, а пользователи в Сети на перебой начали гадать, кого же Дейенерис посылала за кофейком в ближайшее заведение Вестероса. Момент со стаканчиком можно найти на таймкоде 17:39.

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    Игра престолов
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