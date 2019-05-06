В новой серии «Игры престолов» в кадр попал стаканчик из «Старбакса»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Создатели культовой телесаги позаботились про фан-сервис в новом эпизоде

В минувшей серии «Игры престолов» произошел один забавный случай. Наиболее внимательные и дотошные зрители обратили внимание на стаканчик из «Старбакса», который попал в финальный монтаж серии. После смены плана стаканчик пропадает.

Само собой, редкий для сериала ляп сразу же стал мемом, а пользователи в Сети на перебой начали гадать, кого же Дейенерис посылала за кофейком в ближайшее заведение Вестероса. Момент со стаканчиком можно найти на таймкоде 17:39.



