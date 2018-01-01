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    Курьез

    В сети показали, что бывает, когда папу оставили с ребенком

    Как правило, дома с детишками сидит мама, но подавляющее большинство малышей с удовольствием остаются дома с папой.
    И на это есть причина – рамки дозволенного сразу расширяются. Ведь именно папы порой становятся инициаторами самых смешных, а порой и откровенно нелепых моментов, а потому играть с папой куда веселее, чем с мамой, у которой всё по правилам. И хотя последствия такого времяпровождения могут быть разными, но эмоций они вызывают хоть
    • Сьогодні, 07:07
    • Розсилка

    Как правило, дома с детишками сидит мама, но подавляющее большинство малышей с удовольствием остаются дома с папой.

    И на это есть причина – рамки дозволенного сразу расширяются.
    Ведь именно папы порой становятся инициаторами самых смешных, а порой и откровенно нелепых моментов, а потому играть с папой куда веселее, чем с мамой, у которой всё по правилам.
    И хотя последствия такого времяпровождения могут быть разными, но эмоций они вызывают хоть отбавляй. 

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    В сети показали, что бывает, когда папу оставили с ребенком
    В сети показали, что бывает, когда папу оставили с ребенком
    В сети показали, что бывает, когда папу оставили с ребенком
    В сети показали, что бывает, когда папу оставили с ребенком
    В сети показали, что бывает, когда папу оставили с ребенком
    В сети показали, что бывает, когда папу оставили с ребенком
    В сети показали, что бывает, когда папу оставили с ребенком
    В сети показали, что бывает, когда папу оставили с ребенком
    В сети показали, что бывает, когда папу оставили с ребенком
    В сети показали, что бывает, когда папу оставили с ребенком
    В сети показали, что бывает, когда папу оставили с ребенком
    В сети показали, что бывает, когда папу оставили с ребенком
    В сети показали, что бывает, когда папу оставили с ребенком
    В сети показали, что бывает, когда папу оставили с ребенком
    В сети показали, что бывает, когда папу оставили с ребенком
    В сети показали, что бывает, когда папу оставили с ребенком
    В сети показали, что бывает, когда папу оставили с ребенком
    В сети показали, что бывает, когда папу оставили с ребенком
    В сети показали, что бывает, когда папу оставили с ребенком
    В сети показали, что бывает, когда папу оставили с ребенком
    В сети показали, что бывает, когда папу оставили с ребенком
    В сети показали, что бывает, когда папу оставили с ребенком
    В сети показали, что бывает, когда папу оставили с ребенком
    В сети показали, что бывает, когда папу оставили с ребенком
    В сети показали, что бывает, когда папу оставили с ребенком
    В сети показали, что бывает, когда папу оставили с ребенком
    В сети показали, что бывает, когда папу оставили с ребенком
    В сети показали, что бывает, когда папу оставили с ребенком
    В сети показали, что бывает, когда папу оставили с ребенком

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    фотограф дети
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