В сети показали, что бывает, когда папу оставили с ребенком
- Сьогодні, 07:07
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Розсилка
Как правило, дома с детишками сидит мама, но подавляющее большинство малышей с удовольствием остаются дома с папой.
И на это есть причина – рамки дозволенного сразу расширяются.
Ведь именно папы порой становятся инициаторами самых смешных, а порой и откровенно нелепых моментов, а потому играть с папой куда веселее, чем с мамой, у которой всё по правилам.
И хотя последствия такого времяпровождения могут быть разными, но эмоций они вызывают хоть отбавляй.
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