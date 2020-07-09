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    Курьез

    В сети рассказали о самых ужасных случаях во время секса

    • Розсилка
    В сети рассказали о самых ужасных случаях во время секса

    Многие юзеры рассказали, что в процессе получали странные травмы

    Пользователь Reddit RealAlctine предложил другим юзерам описать худшие случаи, которые произошли с ними во время секса. Пост набрал почти три тысячи комментариев, в которых люди поделились своими ужасными историями.

    «Однажды у меня был секс в машине, и одна очень вежливая пожилая женщина подошла уточнить, все ли у нас в порядке», — вспомнил Slothstronaught420. Похожий случай описал Cyanora: мать его девушки трижды заставала их за сексом, а потом сплетничала об этом с подругой. Юзеры посоветовали парню хотя бы иногда закрывать дверь в комнату. А пользователь MaxwellVonMaxwell пожаловался на девушку, которая во время секса сказала ему, что он очень хорош, добавив: «Лучше Трэвиса и Мэтта».

    Многие юзеры рассказали, что в процессе получали странные травмы. Например, некоторые теряли сознание от удушья. Apostrophe_T вспомнила, как она и ее парень во время секса поняли, что отравились: у обоих резко заболел живот. В итоге большую часть ночи они провели в туалете.

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