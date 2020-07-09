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    Жизнь

    «Ненавидела быть куклой». Дочь Майкла Джексона пожаловалась на знаменитого отца

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    <p>22-летняя Пэрис Джексон сделала эмоциональное признание</p> <div></div> - «Ненавидела быть куклой». Дочь Майкла Джексона пожаловалась на знаменитого отца

    22-летняя Пэрис Джексон сделала эмоциональное признание

    Модель, певица и дочь покойного Майкла Джексона рассказала о своем детстве

    22-летняя Пэрис Джексон — одна из троих детей поп-короля. У девушки есть двое братьев: 23-летний Принс Майкл Джозеф и 18-летний Принс Майкл-второй. По словам Джексон, в детстве у нее была неприязнь к нарядам. А Майкл наоборот любил сделать из дочери живую куклу.

     «Отец обожал играть в переодевания. Из-за того, что я была единственной девочкой, всё доставалось мне. Обычно я выглядела как фарфоровая кукла и ненавидела это», — призналась Пэрис.

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    «Ненавидела быть куклой». Дочь Майкла Джексона пожаловалась на знаменитого отца
    «Ненавидела быть куклой». Дочь Майкла Джексона пожаловалась на знаменитого отца
    «Ненавидела быть куклой». Дочь Майкла Джексона пожаловалась на знаменитого отца
    «Ненавидела быть куклой». Дочь Майкла Джексона пожаловалась на знаменитого отца
    «Ненавидела быть куклой». Дочь Майкла Джексона пожаловалась на знаменитого отца
    «Ненавидела быть куклой». Дочь Майкла Джексона пожаловалась на знаменитого отца

    Певица очень любила отца. Смерть Майкла сказалась на психическом здоровье его дочери. Пэрис рассказала, что после трагедии сильно прибавила в весе, заедая боль. Но когда двоюродная сестра назвала ее толстой, девушка перестала есть и начала наносить себе увечья.

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