«Ненавидела быть куклой». Дочь Майкла Джексона пожаловалась на знаменитого отца



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22-летняя Пэрис Джексон сделала эмоциональное признание

Модель, певица и дочь покойного Майкла Джексона рассказала о своем детстве

22-летняя Пэрис Джексон — одна из троих детей поп-короля. У девушки есть двое братьев: 23-летний Принс Майкл Джозеф и 18-летний Принс Майкл-второй. По словам Джексон, в детстве у нее была неприязнь к нарядам. А Майкл наоборот любил сделать из дочери живую куклу.

«Отец обожал играть в переодевания. Из-за того, что я была единственной девочкой, всё доставалось мне. Обычно я выглядела как фарфоровая кукла и ненавидела это», — призналась Пэрис.

Певица очень любила отца. Смерть Майкла сказалась на психическом здоровье его дочери. Пэрис рассказала, что после трагедии сильно прибавила в весе, заедая боль. Но когда двоюродная сестра назвала ее толстой, девушка перестала есть и начала наносить себе увечья.

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