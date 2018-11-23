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    Курьез

    В США подростки угнали трактор, чтобы потом угнать самолет

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    В США подростки угнали трактор, чтобы потом угнать самолет
    Фото: Uintah County Sheriff's Office

    Пролететь юным угонщикам удалось всего 24 км, после чего их арестовала полиция

    В американском штате Юта двое мальчиков 14 и 15 лет угнали легкомоторный самолет Cessna. Об этом сообщает Deseret News.

    Правда, для того, чтобы добраться до взлетной полосы, они еще угнали трактор. Известно, что подростки приехали в район Дженсен к друзьям. Сами же они живут в приюте в другой части штата.

    Юным пилотам удалось взлететь, но по словам очевидцев, самолет летел очень низко. Всего ребята пролетели 24 километра, самостоятельно развернули самолет и приземлились без потерь в аэропорту Вернала. Однако после посадки их ждали полицеские, которые отправили их в исправительное учреждение для несовершеннолетних Split Mountain.

     

    США трактор дети полиция
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