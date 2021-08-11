Завести двух питомцев – еще не значит заставить их подружиться. Курьезные фото

Дружить бывает очень непросто

Домашние питомцы очень привязаны к своим хозяевам, и потому делить их с кем-то другим бывает непосильной задачей для четырехлапых товарищей. Особенно когда твоим соперником в борьбе за внимание любимого человека оказывается не менее очаровательный хвостатый.

Именно тогда-то люди, в чьих домах живут сразу несколько питомцев, становятся свидетелями весьма непростых отношений между своими любимцами, наблюдать за которыми бывает очень и очень забавно!

Ранее «Скотч» сообщал, что экс-супруг Ани Лорак засветил свою новую пассию (фото).

Пара вместе посетила свадьбу друзей во Львове. Соответствующие фото и видео мужчина запостил в своих Instagram-stories. Так, счастливые влюбленные улыбаясь позировали на камеру.

Заметим, 31 января в 2019 году певица Ани Лорак официально развелась с Муратом. Поводом для такого решения звезды стали многочисленные измены мужа.