  1. Головна
  2. Скотч
  3. Курьез
рус
    Курьез

    Завести двух питомцев – еще не значит заставить их подружиться. Курьезные фото

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Завести двух питомцев – еще не значит заставить их подружиться. Курьезные фото

    Дружить бывает очень непросто

    Домашние питомцы очень привязаны к своим хозяевам, и потому делить их с кем-то другим бывает непосильной задачей для четырехлапых товарищей. Особенно когда твоим соперником в борьбе за внимание любимого человека оказывается не менее очаровательный хвостатый.

    Именно тогда-то люди, в чьих домах живут сразу несколько питомцев, становятся свидетелями весьма непростых отношений между своими любимцами, наблюдать за которыми бывает очень и очень забавно!

    1 з 15
    на весь екран згорнути
    Завести двух питомцев – еще не значит заставить их подружиться. Курьезные фото
    Завести двух питомцев – еще не значит заставить их подружиться. Курьезные фото
    Завести двух питомцев – еще не значит заставить их подружиться. Курьезные фото
    Завести двух питомцев – еще не значит заставить их подружиться. Курьезные фото
    Завести двух питомцев – еще не значит заставить их подружиться. Курьезные фото
    Завести двух питомцев – еще не значит заставить их подружиться. Курьезные фото
    Завести двух питомцев – еще не значит заставить их подружиться. Курьезные фото
    Завести двух питомцев – еще не значит заставить их подружиться. Курьезные фото
    Завести двух питомцев – еще не значит заставить их подружиться. Курьезные фото
    Завести двух питомцев – еще не значит заставить их подружиться. Курьезные фото
    Завести двух питомцев – еще не значит заставить их подружиться. Курьезные фото
    Завести двух питомцев – еще не значит заставить их подружиться. Курьезные фото
    Завести двух питомцев – еще не значит заставить их подружиться. Курьезные фото
    Завести двух питомцев – еще не значит заставить их подружиться. Курьезные фото

    Ранее «Скотч» сообщал, что экс-супруг Ани Лорак засветил свою новую пассию (фото).

    Пара вместе посетила свадьбу друзей во Львове. Соответствующие фото и видео мужчина запостил в своих Instagram-stories. Так, счастливые влюбленные улыбаясь позировали на камеру.

    Заметим, 31 января в 2019 году певица Ани Лорак официально развелась с Муратом. Поводом для такого решения звезды стали многочисленные измены мужа.

    Читайте также: Когда завел питомца и вскоре лишился личного пространства. Подборка курьезных фото
    Теги: шутки курьез
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Завести двух питомцев – еще не значит заставить их подружиться. Курьезные фото