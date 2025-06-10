YouTube-канал 11-річної блогерки з України увійшов до десятки найкращих у світі

Юна блогерка з України збирає понад 10 мільярдів переглядів щомісяця

11-річна Діана Кидисюк, що родом з України, стала обличчям шостого за популярністю каналу на YouTube – Kids Diana Show. Канал має понад 135 млн підписників, поступаючись лише дитячим шоу та брендам з Боллівуду, зокрема MrBeast. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «The Economist».

З понеділка по п'ятницю життя 11-річної Діани Кидисюк цілком звичне: школа, гімнастика, тренування з дзюдо. Але на вихідних вона перетворюється на зірку. Загалом YouTube-імперія Діани, включаючи 20 супутніх каналів різними мовами, генерує понад 10 мільярдів переглядів щомісяця.

«Так, – сором’язливо каже вона, – це дивно».

Попри те, що за віком Діана ще не може переглядати YouTube без нагляду батьків, саме вона є головним обличчям масштабного каналу, який поступається лише MrBeast, боллівудським брендам і кільком іншим дитячим шоу. Її історія – приклад феномену дитячих онлайн-суперзірок, де діти не лише споживають контент, але й активно його створюють.

Шлях Діани до слави почався в Києві, коли їй був лише рік. Перше відео, де вона сидить у візочку й намагається з’їсти листочок, набрало майже 2 мільйони переглядів. Батьки, Олена та Володимир, спершу просто ділилися відео з родичами, а згодом почали створювати відео на ширшу аудиторію – з розпакуванням іграшок, веселою музикою і графікою.

Батьківський досвід у програмуванні та маркетингу допоміг перетворити хобі на прибуткову справу. У 2018 році родина змінила мову контенту з російської на англійську й виїхала з України – спершу до Маямі, а потім до Дубаю, де живуть останні п’ять років.

«Раніше я дуже погано знала англійську, але зараз все навпаки… іноді я навіть забуваю російські слова», – говорить Діана, яка часто перекладає мамі під час інтерв’ю.

Формат шоу змінюється відповідно до алгоритмів YouTube. Зараз це здебільшого рольові ігри з освітнім елементом. Наприклад, в одному відео розповідається, як сортувати сміття. Діана пояснює: «Освітні відео, які розважатимуть дітей і даватимуть батькам можливість зайнятися чимось іншим, окрім догляду за своїми дітьми. Тому що, очевидно, діти трохи дратують».

Діана розважає дітей усього світу з екранів гаджетів скріншот: YouTube-каналу Kids Diana Show

Попри домашній характер шоу, виробництво є професійним: родина залучає декораторів, знімальні групи, сценаристів і акторів. У Дубаї збудовано кілька знімальних майданчиків. Про фінансові прибутки родина не говорить, але за оцінками eMarketer, канал може заробляти близько 10 мільйонів доларів на рік лише з реклами. А ще є спонсори – наприклад, Mattel, виробник Барбі, чия продукція з’являється у відео. Найбільша аудиторія Kids Diana Show – у США, також канал популярний в Індії, Бразилії, Іспанії, Португалії та на Близькому Сході. Існує й україномовний канал.

«Ми відчували, що це наш обов’язок», – пояснює Олена. Після початку повномасштабної війни Діана не поверталася в Україну. Доходи з російськомовних каналів впали, хоча загальна кількість переглядів не змінилася.

Популярність, отримана через алгоритми, може бути нестійкою. Діана – кумир дошкільнят, але серед дорослих її ім’я відоме не всім. «Коли на мене звертають увагу, мені стає трохи незручно», – зізнається вона. На зустрічі з фанатами іноді приходить до 5 тисяч людей. «Буває важко зберігати терпіння, але я повинна продовжувати посміхатися і вітатися з усіма», – додає дівчинка.

Зростаюча кількість «кідфлуенсерів» породжує юридичні питання. Декілька американських штатів, включно з Ютою, вже ухвалили закони про обов’язкове відкладання частини прибутків у трастовий фонд для дитини. В Юті також надано право видаляти відео після досягнення повноліття.

Попри свій юний вік, Діана вже стикається з типовими для її віку дилемами. «Мені подобаються фільми жахів і фільми для дорослих. Але є ще й такі серіали, як «Мій маленький поні», які мені подобаються. Тож це складно», – каже вона.

З підлітковим віком у родини виникає й бізнес-завдання: Діана поступово виходить з вікової категорії своєї основної аудиторії. Вона вже зменшує обсяг зйомок, щоб мати більше часу для школи та хобі. Проте майбутнє каналу не під загрозою: троє братів Діани –12, 4 і 2 роки – вже також активно беруть участь у відео. «Якщо одна дитина недоступна, – каже Олена, – ми просто переключаємося на іншу. Так працює наша система».



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