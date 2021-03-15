У соцмережі розгорівся скандал через роман восьмирічної українки з блогером. Що відомо

На опублікованих знімках дівчинка цілується з хлопцем і позує у відвертих «луках»

У соцмережах спалахнув скандал через стосунки восьмирічної моделі Мілани Маханець із 13-річним блогером Павлом Паєм та відверті фотографії дівчинки.

Що відомо про Мілану та Павла

У Мілани майже 500 тис. підписників в Instagram, у Паші – майже 32 тисячі. Популярними діти стали через соцмережу Like: там у дівчинки майже шість мільйонів фоловерів, у хлопця – пів мільйона.

Мілана – модель. Дівчинка знімається для брендів дитячого одягу.

Із чого почався скандал

Діти оголосили в Instagram про те, що почали зустрічатися. Там же блогери публікували відео з поцілунками та знімали челендж, під час якого мали бути приковані один до одного ланцюгами впродовж 24 годин.

У сторіс пару запитували, чи сплять вони разом, діти відповідали, що так.

Згодом найбільш провокативні фото та відео на сторінках блогерів видалили та закрили коментарі під постами в профілі дівчинки.

Реакція соцмереж

Пости маленької українки викликали бурю обговорень. А все через те, що на опублікованих знімках дівчинка цілується з хлопцем і позує у відвертих «луках».

«Викликає блювотні позиви, просто бридко дивитися», «Який жах», «Жесть», «Їй ще в ляльки грати. Дитинство має бути дитинством», «Хворі люди», «Просто відвалилася щелепа! Негайне реагування поліції та спеціальних служб», «Таких батьків потрібно лише батьківських прав!», «Дитину потрібно захистити від такої матері. Це ненормально», – пишуть у мережі.

Реакція юристів та відповідних служб

Юристка Ганна Маляр прокоментувала скандал довкола дітей на своїй сторінці в Facebook. «Контент для педофілів часто роблять самі батьки зі своїми дітьми. Хтось робить хардкор для закритих сайтів, а хтось відкрито для Instagram тощо», – пише вона.

За її словами, це зрежисований батьками публічний «роман» 8-річної дівчинки з Києва і 13-річного хлопчика. «Дівчинка має мільйони підписників по різних соцмережах. Мільйони дітей хочуть так само стати об’єктами збудження для педофілів та заробляти на цьому гроші», – написала вона.

Дитячий омбудсмен Микола Кулеба під одним із постів повідомив, що через цю ситуацію вже звернувся до Генпрокуратури, Міністерства внутрішніх справ та Кіберполіції.

Микола Кулеби також відреагував на ситуацію

Реакція батьків

Зазначається, що акаунт дівчинки веде її мама Дарія Маханець. Матір не турбує суспільна думка та відверті світлини її доньки. Вона каже, що в дітей дійсно любов і радить «недоброзичливцям» не втручатися: «це їхнє життя, вони розберуться».

Наразі нічого не відомо про тата дівчинки та батьків хлопця Павла Пая.

Нагадаємо, блогер на платформі Twitch заробив $16 000, транслюючи свій сон і дозволяючи глядачам заважати йому будильниками та фальшивим собачим гавканням.