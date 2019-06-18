14-летняя дочь Моники Беллуччи и Венсана Касселя поразила стильным выходом в свет



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Моника Беллуччи и Дева Кассель

Девушка поделилась снимком своего модного выхода в Instagram

Дева Кассель появилась на показе мужской коллекции Dolce&Gabbana в Милане. Дочь 52-летнего Венсана Касселя и 54-летней Моники Беллуччи (Monica Bellucci) сразу же привлекла внимание фотографов.

14-летняя модель выбрала строгий образ для выхода в свет. Девушка примерила облегающие брюки черного цвета и пиджак в тон из атласа, дополнив образ соблазнительным красным ажурным топом.

Из аксессуаров дочь знаменитых актеров предпочла только черную миниатюрную сумочку. Завершением образа стали босоножки на высоком каблуке.

Дева поделилась снимком своего модного выхода в Instagram. Поклонники не могли не заметить, что девушка стала очень похожа на свою звездную маму, от которой она унаследовала красивые глаза и роскошную шевелюру.

Весной этого года Дева Кассель стала лицом аромата Dolce&Gabbana. Родители девушки расстались в 2013 году. В прошлом году Венсан Кассель женился на модели Тине Кунаки, которая родила ему ребенка. Недавно папарацци впервые сфотографировали дочь супругов.