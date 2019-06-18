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    Жизнь

    14-летняя дочь Моники Беллуччи и Венсана Касселя поразила стильным выходом в свет

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    <span>Моника Беллуччи и Дева Кассель</span> - 14-летняя дочь Моники Беллуччи и Венсана Касселя поразила стильным выходом в свет
    Моника Беллуччи и Дева Кассель

    Девушка поделилась снимком своего модного выхода в Instagram

    Дева Кассель  появилась на показе мужской коллекции Dolce&Gabbana в Милане. Дочь 52-летнего Венсана Касселя  и 54-летней Моники Беллуччи (Monica Bellucci) сразу же привлекла внимание фотографов.

    14-летняя модель выбрала строгий образ для выхода в свет. Девушка примерила облегающие брюки черного цвета и пиджак в тон из атласа, дополнив образ соблазнительным красным ажурным топом.

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    14-летняя дочь Моники Беллуччи и Венсана Касселя поразила стильным выходом в свет
    14-летняя дочь Моники Беллуччи и Венсана Касселя поразила стильным выходом в свет
    14-летняя дочь Моники Беллуччи и Венсана Касселя поразила стильным выходом в свет
    14-летняя дочь Моники Беллуччи и Венсана Касселя поразила стильным выходом в свет
    14-летняя дочь Моники Беллуччи и Венсана Касселя поразила стильным выходом в свет
    14-летняя дочь Моники Беллуччи и Венсана Касселя поразила стильным выходом в свет
    14-летняя дочь Моники Беллуччи и Венсана Касселя поразила стильным выходом в свет
    14-летняя дочь Моники Беллуччи и Венсана Касселя поразила стильным выходом в свет
    14-летняя дочь Моники Беллуччи и Венсана Касселя поразила стильным выходом в свет

    Из аксессуаров дочь знаменитых актеров предпочла только черную миниатюрную сумочку. Завершением образа стали босоножки на высоком каблуке.

    Дева поделилась снимком своего модного выхода в Instagram. Поклонники не могли не заметить, что девушка стала очень похожа на свою звездную маму, от которой она унаследовала красивые глаза и роскошную шевелюру.

    Весной этого года Дева Кассель стала лицом аромата Dolce&Gabbana. Родители девушки расстались в 2013 году. В прошлом году Венсан Кассель женился на модели Тине Кунаки, которая родила ему ребенка. Недавно папарацци впервые сфотографировали дочь супругов.

     

    модель
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