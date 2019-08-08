16-летняя дочь Кейт Мосс повторила культовый образ звездной мамы



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Лила Мосс

Девушка тоже уже вовсю пробует свои силы в модельном бизнесе

16-летняя Лила Грейс Мосс приняла участие в фотосессии, черно-белые портреты которой многим напомнили знаменитые кампании Calvin Klein с участием молодой Кейт Мосс, а также ее первые модельные снимки.

Кейт работой дочери явно гордится – вчера она опубликовала снимки и в своем Instagram. Подписчики наследницу знаменитой фамилии оценили. Девушку уже отметили и профессионалы индустрии, например, дизайнер и модный редактор Табита Симмонс.

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