39-летняя певица Пинк рассказала, как потеряла ребенка в 17 лет



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Пинк

Известная американская артистка сейчас воспитывает семилетнюю дочь

Несколько дней назад певица P!nk (настоящее имя - Алиша Мур) выпустила новый альбом Hurts 2B Human, который казался очень личным и честным. Одна из песен начинается со строчки: «Я всегда ненавидела свое тело, а оно ненавидело меня, с тех пор, как мне было 17». В интервью для USA Today певица объяснила, что в 17 лет у нее случился первый выкидыш:

«Я всегда была пацанкой, очень спортивной, но в 17 потеряла ребенка, которого хотела оставить. Когда такое происходит с молодой девушкой, кажется, что твое тело тебя ненавидит, что оно сломано и не способно делать то, что должно. С тех пор у меня было несколько выкидышей. Думаю, важно говорить о том, что причинило тебе боль. Я всегда писала песни именно так», – рассказала P!nk.

39-летняя певица сейчас воспитывает семилетнюю дочь и двухлетнего сына с супругом Кэри Хартом, который рядом уже 18 лет, не считая года разлуки, когда их отношения висели на волоске. За их сохранность, как и за собственное благополучие, Алиша благодарит психотерапевта: «В терапии мне нравится то, что тебе указывают на неочевидные для тебя вещи. Это больно и неприятно, но дает понимание, над чем нужно работать».

Джерело: Super