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    Жизнь

    50-летняя Дженнифер Энистон показала фигуру в бикини на мексиканском пляже

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    Дженнифер Энистон - 50-летняя Дженнифер Энистон показала фигуру в бикини на мексиканском пляже
    Дженнифер Энистон

    Папарацци подловили кинозвезду на отдыхе

    Дженнифер Энистон замечена в Кабо-Сан-Лукас, где в минувшие выходные отмечала 55-й день рождения своей подруги и коллеги по сериалу «Друзья» Кортни Кокс. В феврале девушки в том же составе отпраздновали на мексиканском курорте юбилей самой Джен.

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    50-летняя Дженнифер Энистон показала фигуру в бикини на мексиканском пляже
    50-летняя Дженнифер Энистон показала фигуру в бикини на мексиканском пляже
    50-летняя Дженнифер Энистон показала фигуру в бикини на мексиканском пляже
    50-летняя Дженнифер Энистон показала фигуру в бикини на мексиканском пляже
    50-летняя Дженнифер Энистон показала фигуру в бикини на мексиканском пляже
    50-летняя Дженнифер Энистон показала фигуру в бикини на мексиканском пляже
    50-летняя Дженнифер Энистон показала фигуру в бикини на мексиканском пляже
    50-летняя Дженнифер Энистон показала фигуру в бикини на мексиканском пляже
    50-летняя Дженнифер Энистон показала фигуру в бикини на мексиканском пляже
    50-летняя Дженнифер Энистон показала фигуру в бикини на мексиканском пляже
    50-летняя Дженнифер Энистон показала фигуру в бикини на мексиканском пляже
    50-летняя Дженнифер Энистон показала фигуру в бикини на мексиканском пляже

    Судя по Instagram Кортни, в это воскресенье к ним присоединилась и Лиза Кудроу, порадовав фанатов «Друзей» мини-воссоединением любимого каста – осталось только дождаться, когда девушкам составят компанию Чендлер, Росс и Джоуи.

     

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