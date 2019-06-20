50-летняя Дженнифер Энистон показала фигуру в бикини на мексиканском пляже



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Дженнифер Энистон

Папарацци подловили кинозвезду на отдыхе

Дженнифер Энистон замечена в Кабо-Сан-Лукас, где в минувшие выходные отмечала 55-й день рождения своей подруги и коллеги по сериалу «Друзья» Кортни Кокс. В феврале девушки в том же составе отпраздновали на мексиканском курорте юбилей самой Джен.

Судя по Instagram Кортни, в это воскресенье к ним присоединилась и Лиза Кудроу, порадовав фанатов «Друзей» мини-воссоединением любимого каста – осталось только дождаться, когда девушкам составят компанию Чендлер, Росс и Джоуи.