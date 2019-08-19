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    Жизнь

    50-летняя Дженнифер Лопес показала восхитительную фигуру в купальнике на яхте

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    <p>Дженнифер Лопес</p> <p>instagram.com/jlo/</p> - 50-летняя Дженнифер Лопес показала восхитительную фигуру в купальнике на яхте

    Дженнифер Лопес

    instagram.com/jlo/

    Звезда порадовала поклонников откровенным снимком

    Популярная американская певица Дженнифер Лопес отдохнула на пляже в испанском городе Малага. Певица выбрала бордовое монокини с глубокими вырезами на груди и спине. Артистка позировала на яхте в гамаке, подвешенном над водой. Звезда любовалась морским пейзажем и демонстрировала соблазнительные изгибы тела.

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    50-летняя Дженнифер Лопес показала восхитительную фигуру в купальнике на яхте
    50-летняя Дженнифер Лопес показала восхитительную фигуру в купальнике на яхте
    50-летняя Дженнифер Лопес показала восхитительную фигуру в купальнике на яхте
    50-летняя Дженнифер Лопес показала восхитительную фигуру в купальнике на яхте
    50-летняя Дженнифер Лопес показала восхитительную фигуру в купальнике на яхте
    50-летняя Дженнифер Лопес показала восхитительную фигуру в купальнике на яхте
    50-летняя Дженнифер Лопес показала восхитительную фигуру в купальнике на яхте
    50-летняя Дженнифер Лопес показала восхитительную фигуру в купальнике на яхте
    50-летняя Дженнифер Лопес показала восхитительную фигуру в купальнике на яхте
    50-летняя Дженнифер Лопес показала восхитительную фигуру в купальнике на яхте
    50-летняя Дженнифер Лопес показала восхитительную фигуру в купальнике на яхте
    50-летняя Дженнифер Лопес показала восхитительную фигуру в купальнике на яхте
    50-летняя Дженнифер Лопес показала восхитительную фигуру в купальнике на яхте
    50-летняя Дженнифер Лопес показала восхитительную фигуру в купальнике на яхте
    50-летняя Дженнифер Лопес показала восхитительную фигуру в купальнике на яхте
    50-летняя Дженнифер Лопес показала восхитительную фигуру в купальнике на яхте
    50-летняя Дженнифер Лопес показала восхитительную фигуру в купальнике на яхте
    50-летняя Дженнифер Лопес показала восхитительную фигуру в купальнике на яхте
    50-летняя Дженнифер Лопес показала восхитительную фигуру в купальнике на яхте
    50-летняя Дженнифер Лопес показала восхитительную фигуру в купальнике на яхте
    instagram.com/jlo/

    Откровенный купальник подчеркнул формы своей обладательницы. Особенное внимание привлекли пышные ягодицы Дженнифер. Она гордится своей «пятой точкой». «Люблю лето», – отметила секс-бомба.

     Читайте также: Самая молодая миллиардерша в крошечном купальнике показала пышные прелести

     

    певица Дженнифер Лопес
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