50-летняя Дженнифер Лопес показала восхитительную фигуру в купальнике на яхте



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Дженнифер Лопес instagram.com/jlo/

Звезда порадовала поклонников откровенным снимком

Популярная американская певица Дженнифер Лопес отдохнула на пляже в испанском городе Малага. Певица выбрала бордовое монокини с глубокими вырезами на груди и спине. Артистка позировала на яхте в гамаке, подвешенном над водой. Звезда любовалась морским пейзажем и демонстрировала соблазнительные изгибы тела.

Откровенный купальник подчеркнул формы своей обладательницы. Особенное внимание привлекли пышные ягодицы Дженнифер. Она гордится своей «пятой точкой». «Люблю лето», – отметила секс-бомба.

Читайте также: Самая молодая миллиардерша в крошечном купальнике показала пышные прелести