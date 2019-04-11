54-летняя Моника Беллуччи пришла на гала-вечер в Париже с молодым любовником



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Моника Беллуччи

Моника и Николас познакомились еще в 2017 году и долгое время скрывали свой роман от прессы

Не так давно 54-летняя актриса Моника Беллуччи наконец перестала скрывать своего бойфренда, 36-летнего владельца арт-галереи Николаса Лефевра, и теперь часто выходит с ним в свет. Минувшим вечером актриса вместе с возлюбленным пришла на гала-вечер бренда Cartier, который прошел в замке Коньержи в Париже.

На красную дорожку Моника и Николас вышли вместе. Влюбленные крепко держались за руки и позировали фотографам. И если Беллуччи перед камерой чувствовала себя очень уверенно, то ее спутник, явно не привыкший к такому вниманию прессы, выглядел немного смущенным и растерянным.

Напомним, что впервые о новом возлюбленном Моника Беллуччи рассказала только в ноябре прошлого года в одном из своих интервью.

«Я уже долгое время встречаюсь с мужчиной. Он не из моей среды, у него другая работа, но ему так же много приходится путешествовать, как и мне. Его ритм жизни позволяет ему понимать меня. Я не хочу называть его имя, но могу сказать, что очень счастлива и довольна своим выбором», - призналась актриса.

Инсайдеры утверждают, что Моника и Николас познакомились еще в 2017 году и долгое время скрывали свой роман от прессы. До встречи с художником Беллуччи была замужем за Венсаном Касселем, от которого у нее есть две дочери - 14-летняя Дева и восьмилетняя Леони. У Лефевра также есть шестилетняя дочь Анахи от предыдущих отношений.