60-летняя Мадонна показала, насколько широко умеет раздвигать ноги (видео)
Певица порадовала поклонников невероятной гибкостью
Королева поп-музыки Мадонна, готовясь к презентации своего четырнадцатого студийного альбома Madame X, ежедневно рассказывает в Инстаграме о новой большой работе. Судя по свежему видео на ее странице, 60-летняя певица находится в хорошей физической форме и готова выполнять на сцене сложные танцевальные номера.
С танцами связано и название альбома Madame X. По словам Мадонны, так ее называла американский хореограф Марта Грэм, когда певица училась в ее танцевальной школе в Нью-Йорке.
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Спорт и регулярные физические нагрузки присутствовали в жизни певицы всегда. Она с детства занималась танцами, после рождения детей открыла для себя йогу… Сейчас ее занятия с тренером включают в себя элементы пилатеса, йоги, балета, силовых упражнений и восточных единоборств.