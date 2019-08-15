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    Жизнь

    60-летняя Мадонна показала, насколько широко умеет раздвигать ноги (видео)

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    Мадонна - 60-летняя Мадонна показала, насколько широко умеет раздвигать ноги (видео)
    Мадонна

    Певица порадовала поклонников невероятной гибкостью

    Королева поп-музыки Мадонна, готовясь к презентации своего четырнадцатого студийного альбома Madame X, ежедневно рассказывает в Инстаграме о новой большой работе. Судя по свежему видео на ее странице, 60-летняя певица находится в хорошей физической форме и готова выполнять на сцене сложные танцевальные номера.

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    60-летняя Мадонна показала, насколько широко умеет раздвигать ноги (видео)
    60-летняя Мадонна показала, насколько широко умеет раздвигать ноги (видео)
    60-летняя Мадонна показала, насколько широко умеет раздвигать ноги (видео)
    60-летняя Мадонна показала, насколько широко умеет раздвигать ноги (видео)
    60-летняя Мадонна показала, насколько широко умеет раздвигать ноги (видео)
    60-летняя Мадонна показала, насколько широко умеет раздвигать ноги (видео)
    60-летняя Мадонна показала, насколько широко умеет раздвигать ноги (видео)
    60-летняя Мадонна показала, насколько широко умеет раздвигать ноги (видео)
    60-летняя Мадонна показала, насколько широко умеет раздвигать ноги (видео)
    60-летняя Мадонна показала, насколько широко умеет раздвигать ноги (видео)
    60-летняя Мадонна показала, насколько широко умеет раздвигать ноги (видео)
    60-летняя Мадонна показала, насколько широко умеет раздвигать ноги (видео)
    60-летняя Мадонна показала, насколько широко умеет раздвигать ноги (видео)

    С танцами связано и название альбома Madame X. По словам Мадонны, так ее называла американский хореограф Марта Грэм, когда певица училась в ее танцевальной школе в Нью-Йорке.

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    Публикация от Madonna (@madonna)

    Спорт и регулярные физические нагрузки присутствовали в жизни певицы всегда. Она с детства занималась танцами, после рождения детей открыла для себя йогу… Сейчас ее занятия с тренером включают в себя элементы пилатеса, йоги, балета, силовых упражнений и восточных единоборств.

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