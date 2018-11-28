65-летняя Брижит Макрон восхитила сеть стильным образом на светском приеме



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Брижит Макрон

Первая леди Франции устроила прием для почетных гостей

В Елисейском дворце Брижит Макрон и ее супруг Эммануэль Макрон в торжественной обстановке принимали президента Румынии Клауса Йоханниса и его супругу Кармен.

Для деловой поездки первая леди Румынии выбрала белоснежное классическое пальто, которое идеально подходило ее возрасту и занимаемому статусу. А Брижит Макрон отдала предпочтение синему оттенку, выбрав твидовое платье свободного кроя, которое едва доходило до колен. Свой образ супруга Эммануэля Макрона дополнила темно синими туфлями на шпильке. По мнению общественности, первая леди Франции выглядела элегантно и изящно.

Напомним, что с будущим мужем учительница французского языка Брижит Макрон познакомилась уже будучи замужем. Она не только преподавала в школе, в которой учился Эммануэль Макрон, но и воспитывала своих собственных дочерей и сына. Когда пара решила официально оформить отношения дети Брижит полностью поддержали ее выбор.