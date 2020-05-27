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    Жизнь

    67-летняя бабушка-бодибилдер поражает соцсети своей фигурой (фото)

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    67-летняя американка Шэрон Мехалек - 67-летняя бабушка-бодибилдер поражает соцсети своей фигурой (фото)
    67-летняя американка Шэрон Мехалек

    В 63 года американка впервые встала на серф

    У Шэрон Мехалек в 67 лет пять детей и одиннадцать внуков. Однако женщина совершенно не похожа на типичных представительниц своего возраста. Она не сажает цветочки в клумбах и не вяжет носочки, вместо этого Шэрон занимается бодибилдингом, серфингом, кикбоксингом, обучает йоге, а также увлекается интервальными тренировками!

    Американка начала интересоваться спортом еще в старшей школе: она занималась чирлидингом, который ей пришлось бросить из-за свадьбы и беременности

    Лишь после рождения пятого ребенка Шэрон вновь занялась своим здоровьем и телом, записавшись на аэробику. Она так увлеклась фитнесом, что вскоре стала преподавателем групповых тренировок в этом же спортивном клубе!

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    67-летняя бабушка-бодибилдер поражает соцсети своей фигурой (фото)
    67-летняя бабушка-бодибилдер поражает соцсети своей фигурой (фото)
    67-летняя бабушка-бодибилдер поражает соцсети своей фигурой (фото)
    67-летняя бабушка-бодибилдер поражает соцсети своей фигурой (фото)
    67-летняя бабушка-бодибилдер поражает соцсети своей фигурой (фото)
    67-летняя бабушка-бодибилдер поражает соцсети своей фигурой (фото)
    67-летняя бабушка-бодибилдер поражает соцсети своей фигурой (фото)
    67-летняя бабушка-бодибилдер поражает соцсети своей фигурой (фото)
    67-летняя бабушка-бодибилдер поражает соцсети своей фигурой (фото)
    67-летняя бабушка-бодибилдер поражает соцсети своей фигурой (фото)
    67-летняя бабушка-бодибилдер поражает соцсети своей фигурой (фото)
    67-летняя бабушка-бодибилдер поражает соцсети своей фигурой (фото)

    «Фитнес стал моей страстью, хотя изначально я просто хотела вернуться в форму после рождения пятого ребенка. Я ушла от мужа в то время и в одиночку воспитывала детей», - рассказывает Шэрон.

    Позже женщина заинтересовалась кикбоксингом, сноубордом, пилатесом и водными лыжами. Она уже не представляет свой день без тренировок и занятий спортом

    В 63 года американка впервые встала на серф, сейчас же «бабуля» легко может показать пару трюков на доске. Шэрон признается, что ее главной целью было показать хороший пример своим детям и внукам, с чем она успешно справилась!

    Благодаря активному образу жизни и сбалансированному питанию американка в свои 67 лет остается в потрясающей форме, которой могут позавидовать многие двадцатилетние девушки!

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