Раскрыт секрет прически Елизаветы II во время самоизоляции



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Королева Елизавета II

По словам парикмахера Яна Кармайкла, королева каждый год сама делает себе прически

Личный парикмахер раскрыл секрет прически королевы Великобритании во время режима самоизоляции, введенного из-за пандемии коронавируса. Его слова приводит The Sun.

Оказалось, что Елизавета II уже не в первый раз занимается укладкой волос самостоятельно, если рядом нет специалиста. По словам ее парикмахера Яна Кармайкла, королева каждый год сама делает себе прически, когда уезжает на летний отдых в замок Балморал.

«Королева уже привыкла самостоятельно заниматься своими волосами. Она моет их, сушит и формирует укладку - и у нее хорошо получается! Она очень опытная и точно знает, что нужно делать», - пояснил Кармайкл, который работает с Елизаветой II на протяжении 23 лет.

По информации издания, иногда королеве помогает ее стилистка Анжела Келли. Однако также отмечается, что Елизавета II и сама «отлично справляется, поскольку обычно ее укладки просты в исполнении».

«Ян восхищается королевой и огорчается из-за того, что не может посещать ее в сложившейся ситуации», - подчеркивают представители Виндзорского замка и добавляют, что Елизавета II - любимая клиентка парикмахера, и обычно он приезжает к ней как минимум раз в неделю.