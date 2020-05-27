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    Жизнь

    Раскрыт секрет прически Елизаветы II во время самоизоляции

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    Королева Елизавета II&nbsp; - Раскрыт секрет прически Елизаветы II во время самоизоляции
    Королева Елизавета II 

    По словам парикмахера Яна Кармайкла, королева каждый год сама делает себе прически

    Личный парикмахер раскрыл секрет прически королевы Великобритании во время режима самоизоляции, введенного из-за пандемии коронавируса. Его слова приводит The Sun.

    Оказалось, что Елизавета II уже не в первый раз занимается укладкой волос самостоятельно, если рядом нет специалиста. По словам ее парикмахера Яна Кармайкла, королева каждый год сама делает себе прически, когда уезжает на летний отдых в замок Балморал.

    «Королева уже привыкла самостоятельно заниматься своими волосами. Она моет их, сушит и формирует укладку - и у нее хорошо получается! Она очень опытная и точно знает, что нужно делать», - пояснил Кармайкл, который работает с Елизаветой II на протяжении 23 лет.

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    Раскрыт секрет прически Елизаветы II во время самоизоляции
    Раскрыт секрет прически Елизаветы II во время самоизоляции
    Раскрыт секрет прически Елизаветы II во время самоизоляции
    Раскрыт секрет прически Елизаветы II во время самоизоляции
    Раскрыт секрет прически Елизаветы II во время самоизоляции
    Раскрыт секрет прически Елизаветы II во время самоизоляции
    Раскрыт секрет прически Елизаветы II во время самоизоляции
    Раскрыт секрет прически Елизаветы II во время самоизоляции
    Раскрыт секрет прически Елизаветы II во время самоизоляции
    Раскрыт секрет прически Елизаветы II во время самоизоляции
    Раскрыт секрет прически Елизаветы II во время самоизоляции
    Раскрыт секрет прически Елизаветы II во время самоизоляции
    Раскрыт секрет прически Елизаветы II во время самоизоляции
    Раскрыт секрет прически Елизаветы II во время самоизоляции
    Раскрыт секрет прически Елизаветы II во время самоизоляции
    Раскрыт секрет прически Елизаветы II во время самоизоляции
    Раскрыт секрет прически Елизаветы II во время самоизоляции
    Раскрыт секрет прически Елизаветы II во время самоизоляции
    Раскрыт секрет прически Елизаветы II во время самоизоляции
    Раскрыт секрет прически Елизаветы II во время самоизоляции
    Раскрыт секрет прически Елизаветы II во время самоизоляции
    Раскрыт секрет прически Елизаветы II во время самоизоляции
    Раскрыт секрет прически Елизаветы II во время самоизоляции
    Раскрыт секрет прически Елизаветы II во время самоизоляции
    Раскрыт секрет прически Елизаветы II во время самоизоляции
    Раскрыт секрет прически Елизаветы II во время самоизоляции
    Раскрыт секрет прически Елизаветы II во время самоизоляции
    Раскрыт секрет прически Елизаветы II во время самоизоляции
    Раскрыт секрет прически Елизаветы II во время самоизоляции
    Раскрыт секрет прически Елизаветы II во время самоизоляции
    Раскрыт секрет прически Елизаветы II во время самоизоляции
    Раскрыт секрет прически Елизаветы II во время самоизоляции
    Раскрыт секрет прически Елизаветы II во время самоизоляции
    Раскрыт секрет прически Елизаветы II во время самоизоляции

    По информации издания, иногда королеве помогает ее стилистка Анжела Келли. Однако также отмечается, что Елизавета II и сама «отлично справляется, поскольку обычно ее укладки просты в исполнении».

    «Ян восхищается королевой и огорчается из-за того, что не может посещать ее в сложившейся ситуации», - подчеркивают представители Виндзорского замка и добавляют, что Елизавета II - любимая клиентка парикмахера, и обычно он приезжает к ней как минимум раз в неделю.

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