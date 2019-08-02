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    Жизнь

    69-летняя Кейтлин Дженнер ищет суррогатную мать, чтобы завести ребенка со своей девушкой

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    Брюс/Кейтлин Дженнер - 69-летняя Кейтлин Дженнер ищет суррогатную мать, чтобы завести ребенка со своей девушкой
    Брюс/Кейтлин Дженнер

    В 2015 году Кейтлин Дженнер сделала каминг-аут как трансгендерная женщина

    В большой семье Кардашьян-Дженнер грядет очередное пополнение. По сообщениям западных СМИ, 69-летняя Кейтлин Дженнер и ее 22-летняя возлюбленная София Хатчинс в ближайшее время планируют завести ребенка. Сейчас Кейтлин и София, которые обе в прошлом перенесли операции по смене пола, начали активный поиск суррогатной матери, которая смогла бы выносить и родить им здорового малыша.

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    69-летняя Кейтлин Дженнер ищет суррогатную мать, чтобы завести ребенка со своей девушкой
    69-летняя Кейтлин Дженнер ищет суррогатную мать, чтобы завести ребенка со своей девушкой
    69-летняя Кейтлин Дженнер ищет суррогатную мать, чтобы завести ребенка со своей девушкой
    69-летняя Кейтлин Дженнер ищет суррогатную мать, чтобы завести ребенка со своей девушкой
    69-летняя Кейтлин Дженнер ищет суррогатную мать, чтобы завести ребенка со своей девушкой
    69-летняя Кейтлин Дженнер ищет суррогатную мать, чтобы завести ребенка со своей девушкой
    69-летняя Кейтлин Дженнер ищет суррогатную мать, чтобы завести ребенка со своей девушкой
    69-летняя Кейтлин Дженнер ищет суррогатную мать, чтобы завести ребенка со своей девушкой
    69-летняя Кейтлин Дженнер ищет суррогатную мать, чтобы завести ребенка со своей девушкой
    69-летняя Кейтлин Дженнер ищет суррогатную мать, чтобы завести ребенка со своей девушкой
    69-летняя Кейтлин Дженнер ищет суррогатную мать, чтобы завести ребенка со своей девушкой
    69-летняя Кейтлин Дженнер ищет суррогатную мать, чтобы завести ребенка со своей девушкой
    69-летняя Кейтлин Дженнер ищет суррогатную мать, чтобы завести ребенка со своей девушкой
    69-летняя Кейтлин Дженнер ищет суррогатную мать, чтобы завести ребенка со своей девушкой

    «Последний год Кейтлин и София много говорили о создании семьи. Несмотря на то что у Дженнер уже есть дети, ей всегда хотелось узнать, каково это – воспитывать ребенка в роли матери», – сообщают инсайдеры.

    Кардашьян охотно согласилась помочь Кейтлин и Софии, первые слухи о романе которых появились в 2017 году, осуществить их мечту. К слову, далеко не все члены семьи так радостно приняли эту новость. По слухам, родные дочери Кейтлин (Кендалл и Кайли) скептически относятся к этой идее. Девушки считают, что возлюбленная, которая моложе Дженнер почти на 50 лет, могла оказать на нее влияние и внушить ей мысль о необходимости завести малыша.

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    дети Кардашьян ЛГБТ новости
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