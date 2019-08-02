69-летняя Кейтлин Дженнер ищет суррогатную мать, чтобы завести ребенка со своей девушкой



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Брюс/Кейтлин Дженнер

В 2015 году Кейтлин Дженнер сделала каминг-аут как трансгендерная женщина

В большой семье Кардашьян-Дженнер грядет очередное пополнение. По сообщениям западных СМИ, 69-летняя Кейтлин Дженнер и ее 22-летняя возлюбленная София Хатчинс в ближайшее время планируют завести ребенка. Сейчас Кейтлин и София, которые обе в прошлом перенесли операции по смене пола, начали активный поиск суррогатной матери, которая смогла бы выносить и родить им здорового малыша.

«Последний год Кейтлин и София много говорили о создании семьи. Несмотря на то что у Дженнер уже есть дети, ей всегда хотелось узнать, каково это – воспитывать ребенка в роли матери», – сообщают инсайдеры.

Кардашьян охотно согласилась помочь Кейтлин и Софии, первые слухи о романе которых появились в 2017 году, осуществить их мечту. К слову, далеко не все члены семьи так радостно приняли эту новость. По слухам, родные дочери Кейтлин (Кендалл и Кайли) скептически относятся к этой идее. Девушки считают, что возлюбленная, которая моложе Дженнер почти на 50 лет, могла оказать на нее влияние и внушить ей мысль о необходимости завести малыша.

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