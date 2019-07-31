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    Жизнь

    70-летний отец-трансгендер самой молодой миллиардерши собирается стать матерью

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    Кейтлин Дженнер - 70-летний отец-трансгендер самой молодой миллиардерши собирается стать матерью
    Кейтлин Дженнер

    Звезда реалити-шоу состоит в отношениях с 22-летней Софией Хатченс, которая также является трансгендером

    Кейтлин Дженнер мечтает о ребенке и рассматривает вариант суррогатного материнства. В данный момент она состоит в отношениях с Софией Хатченс, которая также является трансгендером.

    Бывший глава семейства Кардашян надеется, что испытает радость материнства в возрасте 70 лет. Сейчас Дженнер 69, а ее возлюбленной – 22. Пара встречается с 2017 года, но до этого не афишировала свой роман.

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    70-летний отец-трансгендер самой молодой миллиардерши собирается стать матерью
    70-летний отец-трансгендер самой молодой миллиардерши собирается стать матерью
    70-летний отец-трансгендер самой молодой миллиардерши собирается стать матерью
    70-летний отец-трансгендер самой молодой миллиардерши собирается стать матерью
    70-летний отец-трансгендер самой молодой миллиардерши собирается стать матерью
    70-летний отец-трансгендер самой молодой миллиардерши собирается стать матерью
    70-летний отец-трансгендер самой молодой миллиардерши собирается стать матерью
    70-летний отец-трансгендер самой молодой миллиардерши собирается стать матерью
    70-летний отец-трансгендер самой молодой миллиардерши собирается стать матерью
    70-летний отец-трансгендер самой молодой миллиардерши собирается стать матерью
    70-летний отец-трансгендер самой молодой миллиардерши собирается стать матерью
    70-летний отец-трансгендер самой молодой миллиардерши собирается стать матерью
    70-летний отец-трансгендер самой молодой миллиардерши собирается стать матерью
    70-летний отец-трансгендер самой молодой миллиардерши собирается стать матерью

    У Кейтлин есть шесть биологических детей, четыре пасынка и 14 внуков. Однако теперь она готова стать родителем в другом качестве – не как отец, а как мать, пишет Mirror.

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