70-летний отец-трансгендер самой молодой миллиардерши собирается стать матерью



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Кейтлин Дженнер

Звезда реалити-шоу состоит в отношениях с 22-летней Софией Хатченс, которая также является трансгендером

Кейтлин Дженнер мечтает о ребенке и рассматривает вариант суррогатного материнства. В данный момент она состоит в отношениях с Софией Хатченс, которая также является трансгендером.

Бывший глава семейства Кардашян надеется, что испытает радость материнства в возрасте 70 лет. Сейчас Дженнер 69, а ее возлюбленной – 22. Пара встречается с 2017 года, но до этого не афишировала свой роман.

У Кейтлин есть шесть биологических детей, четыре пасынка и 14 внуков. Однако теперь она готова стать родителем в другом качестве – не как отец, а как мать, пишет Mirror.

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