72-летний Элтон Джон признался, что хотел бы завести с мужем еще детей



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instagram / davidfurnish

Певец пожаловался, что слишком стар для музыкальной карьеры

72-летний певец Элтон Джон признался, что хотел бы иметь больше детей со своим мужем, потому что они воспитывают фантастических сыновей. Однако, по словам звезды, он уже слишком стар для этого.

Стоит напомнить, что поп-идол заключил брак со своим возлюбленным Дэвидом Фернишем 21 декабря 2014 года после девяти лет совместной жизни. Пара воспитывает двоих сыновей: Захари и Элайджу девять и шесть лет соответственно, сообщает The Daily Мail.

В настоящее время артист совершает прощальный тур Farewell Yellow Brick Road. Он утверждает, что хочет больше времени уделять семье и воспитанию мальчиков.

«Быть папой - это фантастика. Десять лет назад, если бы вы сказали мне это, я бы ответил, что вы сумасшедший», - со смехом признается Джон.