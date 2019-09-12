74-летний Леонид Якубович передвигается в инвалидном кресле (видео)



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Леонид Якубович

Телеведущий травмировался на отдыхе

Ведущий российской телепрограммы «Поле чудес» и доверенное лицо Путина Леонид Якубович был замечен в аэропорту в инвалидном кресле. Журналист издания Super застал 74-летнего телеведущего вместе с его женой в аэропорту города Тиват. Помощник Леонида Аркадьевича рассказал нам, почему у звезды Первого канала возникли проблемы со здоровьем:

«Он отдыхал в Черногории, плавал в бассейне и, когда поднимался, ударился коленом. Было подозрение на перелом, колено распухло, поэтому пересел на инвалидное кресло. Московские врачи перелом не подтвердили, только сильный ушиб», – заявил представитель телеведущего.

Напомним, за сознательное нарушение государственной границы Украины с целью проникновения на территорию оккупированного Россией Крыма Якубович внесен в базу «Миротворца».