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    Жизнь

    74-летний Леонид Якубович передвигается в инвалидном кресле (видео)

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    Леонид Якубович - 74-летний Леонид Якубович передвигается в инвалидном кресле (видео)
    Леонид Якубович

    Телеведущий травмировался на отдыхе

    Ведущий российской телепрограммы «Поле чудес» и доверенное лицо Путина Леонид Якубович был замечен в аэропорту в инвалидном кресле. Журналист издания Super застал 74-летнего телеведущего вместе с его женой в аэропорту города Тиват. Помощник Леонида Аркадьевича рассказал нам, почему у звезды Первого канала возникли проблемы со здоровьем:

    «Он отдыхал в Черногории, плавал в бассейне и, когда поднимался, ударился коленом. Было подозрение на перелом, колено распухло, поэтому пересел на инвалидное кресло. Московские врачи перелом не подтвердили, только сильный ушиб», – заявил представитель телеведущего.

    Напомним, за сознательное нарушение государственной границы Украины с целью проникновения на территорию оккупированного Россией Крыма Якубович внесен в базу «Миротворца».

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