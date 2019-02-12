  1. Головна
  2. Скотч
  3. Жизнь

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Жизнь

    9-летняя девочка попросила Disney создать героиню, которая носит очки

    • Розсилка
    unsplash / @jayme <div class="_2HDTU _1c9QY _29Ao0"> <div class="_2LKaU"> <div class="_3LIFq _2Nypu"></div> <div class="_1fC6_"> <div class="_3x_oL _30-Kv _22ere"> <div class="_2Em44 _2KLco"></div> </div> </div> </div> </div> - 9-летняя девочка попросила Disney создать героиню, которая носит очки
    unsplash / @jayme

    Представители Walt Disney пока никак не прокомментировали предложение Лоури.

    9-летняя школьница Лоури Мур из Ноттингемшира, Великобритания, написала письмо CEO Walt Disney Роберту Айгеру, в котором попросила его добавить к принцессам Disney хотя бы одну героиню, которая, как и Лоури, ходит в очках. Письмо мама девочки опубликовала на своей странице в фейсбуке, и оно стало набирать популярность.

    «Я нашу очки с раннего детства и выросла на диснеевских мультиках, которые всегда обожала и считала замечательными. Но, к сожалению, ни одна из принцесс Disney не носит очки. Из-за этого я чувствую себя недостаточно красивой», – пишет Луори.

    Девочка предположила, что не одна страдает от этой проблемы, и отметила, что людей в очках называют гиками

    «Я надеюсь, что вы поймете меня и, может быть, создадите принцессу, которая ходит в очках. Я чувствую себя точно так же, как и огромное количество других девочек в очках, и не хочу, чтобы они переживали, как я», - написала она.

     Читайте также: Новые форматы и вульгарные шаблоны: чем запомнился первый тур Национального отбора на «Евровидение-2019»

    Джерело: Esquire

    дети Великобритания
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ