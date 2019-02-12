9-летняя девочка попросила Disney создать героиню, которая носит очки



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unsplash / @jayme

Представители Walt Disney пока никак не прокомментировали предложение Лоури.

9-летняя школьница Лоури Мур из Ноттингемшира, Великобритания, написала письмо CEO Walt Disney Роберту Айгеру, в котором попросила его добавить к принцессам Disney хотя бы одну героиню, которая, как и Лоури, ходит в очках. Письмо мама девочки опубликовала на своей странице в фейсбуке, и оно стало набирать популярность.

«Я нашу очки с раннего детства и выросла на диснеевских мультиках, которые всегда обожала и считала замечательными. Но, к сожалению, ни одна из принцесс Disney не носит очки. Из-за этого я чувствую себя недостаточно красивой», – пишет Луори.

Девочка предположила, что не одна страдает от этой проблемы, и отметила, что людей в очках называют гиками

«Я надеюсь, что вы поймете меня и, может быть, создадите принцессу, которая ходит в очках. Я чувствую себя точно так же, как и огромное количество других девочек в очках, и не хочу, чтобы они переживали, как я», - написала она.

Джерело: Esquire