  1. Головна
  2. Скотч
  3. Жизнь

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Жизнь

    93-летняя Елизавета II вышла на шопинг в Лондоне

    • Розсилка
    Елизавета ІІ - 93-летняя Елизавета II вышла на шопинг в Лондоне
    Елизавета ІІ

    У старейшего английского супермаркета Сэйнсбери королеву встретила толпа восторженных поклонников

    В свои 93 года ставшая восьмой раз прабабушкой Елизавета II устроила шопинг в Сэйнсбери – старейшем супермаркете Лондона. За покупками королева вышла в честь 150-летия магазина. У входа Елизавету, одетую в элегантное светло-бирюзовое пальто и шляпку такого же оттенка, встретила толпа восторженных фанатов и глава семейного магазинного бизнеса Джон Сэйнсбери.

    1 з 14
    на весь екран згорнути
    93-летняя Елизавета II вышла на шопинг в Лондоне
    93-летняя Елизавета II вышла на шопинг в Лондоне
    93-летняя Елизавета II вышла на шопинг в Лондоне
    93-летняя Елизавета II вышла на шопинг в Лондоне
    93-летняя Елизавета II вышла на шопинг в Лондоне
    93-летняя Елизавета II вышла на шопинг в Лондоне
    93-летняя Елизавета II вышла на шопинг в Лондоне
    93-летняя Елизавета II вышла на шопинг в Лондоне
    93-летняя Елизавета II вышла на шопинг в Лондоне
    93-летняя Елизавета II вышла на шопинг в Лондоне
    93-летняя Елизавета II вышла на шопинг в Лондоне
    93-летняя Елизавета II вышла на шопинг в Лондоне
    93-летняя Елизавета II вышла на шопинг в Лондоне

    В числе тех, кто удостоился чести пообщаться с Ее Величеством, были сотрудники супермаркета, проработавшие в заведении по 50 лет.

    Королева прогулялась по магазину и торговому центру, попробовала предложенные ей сладости и встретилась с пекарем-кулинаром Клэр Птак, которая готовила торт для свадьбы принца Гарри и Меган Маркл. В честь своего исторического визита Елизавета II лично открыла в Сэйнсбери специальную мемориальную табличку.

     Читайте также: Канны-2019: все звезды на премьере фильма «Однажды в Голливуде»
    Королева Елизавета II
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ