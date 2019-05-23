93-летняя Елизавета II вышла на шопинг в Лондоне



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Елизавета ІІ

У старейшего английского супермаркета Сэйнсбери королеву встретила толпа восторженных поклонников

В свои 93 года ставшая восьмой раз прабабушкой Елизавета II устроила шопинг в Сэйнсбери – старейшем супермаркете Лондона. За покупками королева вышла в честь 150-летия магазина. У входа Елизавету, одетую в элегантное светло-бирюзовое пальто и шляпку такого же оттенка, встретила толпа восторженных фанатов и глава семейного магазинного бизнеса Джон Сэйнсбери.

В числе тех, кто удостоился чести пообщаться с Ее Величеством, были сотрудники супермаркета, проработавшие в заведении по 50 лет.

Королева прогулялась по магазину и торговому центру, попробовала предложенные ей сладости и встретилась с пекарем-кулинаром Клэр Птак, которая готовила торт для свадьбы принца Гарри и Меган Маркл. В честь своего исторического визита Елизавета II лично открыла в Сэйнсбери специальную мемориальную табличку.