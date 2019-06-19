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    Жизнь

    Адель сильно похудела после развода с мужем

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    Адель - Адель сильно похудела после развода с мужем
    Адель

    Селебрити теперь усердно занимается пилатесом на специальном аппарате

    В апреле 31-летняя Адель объявила, что разводится с мужем, Саймоном Конески. Звезда поклялась поклонникам, что теперь «будет наслаждаться жизнью», и активно занялась спортом. По сообщениям The Sun, исполнительница хита Hello похудела на десять килограммов. Свою постройневшую фигуру Адель продемонстрировала, когда позировала вместе подругами на концерте группы Spice Girls на стадионе Уэмбли в Лондоне в субботу вечером.

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    на весь екран згорнути
    Адель
    Адель сильно похудела после развода с мужем
    Адель сильно похудела после развода с мужем
    Адель сильно похудела после развода с мужем
    Адель сильно похудела после развода с мужем
    Адель сильно похудела после развода с мужем
    Адель сильно похудела после развода с мужем
    Адель сильно похудела после развода с мужем
    Адель сильно похудела после развода с мужем

    Источник, близкий к певице, рассказал, что селебрити теперь усердно занимается пилатесом на специальном аппарате, называемом реформатором. Занятия предназначены для повышения мышечной силы и гибкости и пользуются популярностью у многих знаменитостей, включая Кейт Уинслет, Мадонну и Дженнифер Энистон. Адель привела на тренировки ее близкая подруга, супруга Робби Уильямса Айда Филд.

    «Адель уделяет время себе любимой, и она считает это своим приоритетом на данный момент вместе с ролью мамы для Анджело. Она любит свой новый режим тренировок, и он действительно дает результаты. Плюс она сбросила вес. Ее друзья рады, что она пришла в себя после развода. У нее новая жизнь», – сказал инсайдер The Sun.

     

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