Актер, сыгравший Короля Ночи в «Игре престолов» рассказал, что у его персонажа есть конкретная цель



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Владимир Фурдик рассказал о своем персонаже и поделился мыслями о сюжете

Словацкий актер и каскадер Владимир Фурдик, сыгравший в «Игре престолов» безмолвного Короля Ночи, рассказал о своем персонаже в интервью Entertainment Weekly.

«У всех режиссеров свое представление о том, как играть моего персонажа. Дэн и Дэвид (Дэн Уайсс и Дэвид Бениофф, шоураннеры «Игры престолов» хотят, чтобы он был холоден, а другим хочется показать, что в нем есть что-то человеческое. Да, еще меня часто просят не моргать. Это очень сложно», - добавил актер.

Он также отметил, что поклонники сериала узнают его, но редко. «Многие спрашивают меня, могу ли я убить Джона Сноу. Это очень интересно. Иногда я смотрю на YouTube реакции после выхода сезона», - поделился актер.

Долгое время зрителям «Игры престолов» не была понятна его мотивация, многие задавались вопросом: зачем ему вообще понадобилось за Стену? Какая у него конечная цель? Ответы на эти вопросы частично дал Фурдик. По мнению актера, Король Ночи хочет отомстить за то, что он стал таким. «Кто-то сделал его Королем Ночи. Никому неизвестно, кем он был до этого — солдатом или дворянином. Он никогда не хотел быть Королем Ночи. Думаю, он хочет отомстить. В этой истории у каждого есть две стороны - хорошая и плохая. У Короля Ночи есть только плохая», - рассказал он.

«Люди увидят, что у него есть цель, которую он хочет убить, и вы поймете, кто это», - заключил Фурдик.

Джерело: Esquire